Altentreptow: Totes Kind aus der Ukraine auf Spielplatz aufgefunden Stand: 17.06.2022 13:50 Uhr Auf einem Spielplatz in Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein totes Kind gefunden worden. Dabei handelt es sich um einen zwölfjährigen Jungen aus der Ukraine, der in einer benachbarten Flüchtlingsunterkunft gewohnt hat.

Wie die Polizei in Neubrandenburg am Freitag mitteilte, lag das Kind am vergangenen Dienstag auf dem Gelände hinter einer Flüchtlingsunterkunft, auf dem sich auch ein Spielplatz befindet. Zur Todesursache gibt es noch keine Angaben. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei derzeit aus. Die Ermittlungen liefen in alle Richtungen. Zu weiteren Details könne sie keine Auskunft geben, sagte eine Polizeisprecherin.

Altentreptows Bürgermeisterin geschockt

In Altentreptow hat sich die Nachricht vom Tod des Kindes wie ein Lauffeuer herumgesprochen. Altentreptows Bürgermeisterin Claudia Ellgoth sagte, sie sei betroffen und wie gelähmt. Mehr wolle sie nicht sagen. Auch auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Altentreptow waren die Menschen teilweise geschockt, als sie von dem mysteriösen Tod des Zwölfjährigen hörten, wie ein NDR Reporter berichtete.

Spielplatz liegt verlassen da

Der Spielplatz, auf dem der Junge am Dienstag gefunden wurde, ist verlassen. Trotz des schönen Wetters spielt nicht ein Kind dort. Auch die anliegende Flüchtlingsunterkunft wirkt so, als ob da niemand wäre. Auf dem Parkplatz der Unterkunft stehen ein paar Autos mit ukrainischen Kennzeichen.

