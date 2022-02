Afrikanische Schweinepest: Schutzzaun gefährdet Rotwild Stand: 11.02.2022 13:51 Uhr Ungefähr alle 100 Meter ist der Schutzzaun in der Nähe von Löcknitz verbogen und beschädigt. Grund ist, dass Rotwild am Zaun hängen bleibt. Häufig werden auch Kitze durch den Zaun von ihren Müttern getrennt.

Heinrich Löhr ist Forstwirt in der Nähe von Löcknitz. Rund 4 Kilometer führt der Zaun an seinem Waldstück entlang - und an vielen Stellen sieht man Spuren von verletzten Tieren. "Wir haben hier diese abgebrochenen spitzen Teile, wo sich Wild am Bauch verletzen kann", so Löhr. "Ich habe da auch schon Fellfetzen und Schweißspuren gesehen." Vor allem für Hirschkälber und Rehkitze sei der hohe Zaun ein Problem, denn sie würden dadurch von den Muttertieren getrennt.

Lösungsansatz: Mehr Übersprünge im Zaun

Für Heinrich Löhr ist klar: Es müssten mehr niedrige Stellen, sogenannte Übersprünge, eingebaut werden. Laut Landwirtschaftsministerium gibt es am Zaun in Mecklenburg-Vorpommern aktuell 20 dieser Übersprünge auf einer Gesamtlänge von 62 Kilometern. Bei Bedarf könnten auch noch weitere errichtet werden, hieß es.

Kritik: Schutzzaun zerschneidet Lebensräume

Stefan Schwill vom Naturschutzbund Mecklenburg-Vorpommern ist der Ansicht, dass der Zaun ein großes Problem für den Wald und seine Bewohner ist. "Dieser gemeinsame Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren wird durch diese Zäune zerschnitten", so Schwill. Anders sei es bei sogenannten Verbissschutzzäunen, die den Wald nur abschnittsweise zerteilen würden, aber noch mehr Möglichkeiten für die Tiere lassen, sich frei zu bewegen.

Umweltministerium plant bereits zweiten Zaun

Das Landwirtschaftsministerium will noch einen weiteren Zaun parallel zum ersten bauen. Der soll niedriger werden, sodass Rehe und Rotwild ihn überspringen können, Wildschweine aber eingeschlossen werden. Der erste Zaun hält nach Angaben des Ministeriums bereits bis zu 90 Prozent der Schweine auf. Heinrich Löhr hält den neuen deshalb für überflüssig: "Die restlichen Wildschweine, die es noch gibt, können wir als Jäger auf jeden Fall selbst erlegen." Und wenn dann noch Straßen mit den bereits geplanten Viehgittern im Boden gesichert werden, wäre seiner Meinung nach schon mit dem ersten Zaun fast hundertprozentiger Schutz möglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Landfunk | 11.02.2022 | 12:10 Uhr