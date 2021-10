AfD-Politiker Weber zurück an Uni Greifswald Stand: 14.10.2021 11:21 Uhr Trotz des Protests des Studierendenparlaments kehrt der der AfD-Politiker Ralph Weber an die Uni Greifswald zurück. Die Sorgen der Studierenden will das Rektorat aber ernst nehmen.

Der scheidende AfD-Landtagsabgeordnete Ralph Weber kehrt an die Universität Greifswald zurück. Nach Angaben der Unileitung bekommt er alle Rechte und Pflichten als Universitätsprofessor zurück.

Universitätsleitung verweist auf Beamtenrecht

Es entspreche den Vorgaben des Beamtenrechts, dass Beamte nach Ausscheiden aus einem politischen Amt an ihre alte Stelle zurückkehren, heißt es in einer Mitteilung der Universität. Allerdings nimmt die Hochschulleitung auch die geäußerten Sorgen des Studierendenparlaments ernst und kündigte an, sich mit den Forderungen der Studierenden zu befassen.

Studierendenparlament kritisiert Rückkehr Webers

Das Studierendenparlament der Universität Greifswald hatte sich in einer einstimmig gefassten Stellungnahme kritisch zur Rückkehr Webers geäußert. Das studentische Gremium wirft darin dem Jura-Professor vor, rechtsextremes Gedankengut zu vertreten. Studierende, die nicht in Webers Weltbild passen, könnten Nachteile erfahren. Sie fordern außerdem von der Hochschulleitung, das Lehrangebot zu erweitern, um Vorlesungen des Jura-Professors nicht zwangsläufig besuchen zu müssen.

