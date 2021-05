AfD-Co-Vorsitzender Brauer tritt zurück Stand: 19.05.2021 10:30 Uhr Nach dem Pannen-Parteitag vom Wochenende tritt der AfD-Co-Vorsitzende Hagen Brauer frustriert zurück. In der Kommunalpolitik will er aber weiter mitmischen.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV Aktuell

Die Spitze der AfD Mecklenburg-Vorpommern kommt auch im Wahljahr nicht zur Ruhe und sorgt erneut für Schlagzeilen. Der Co-Vorsitzende Leif-Erik Holm muss sich einen neuen Partner suchen: Sein bisheriger Mit-Parteichef Hagen Brauer hat entnervt hingeworfen und ist von seinem Posten zurückgetreten. Der 67-jährige gebürtige Thüringer zieht damit die Konsequenzen aus den jüngsten parteiinternen Niederlagen.

Mangelnde Unterstützung der Basis

Brauer war am Wochenende beim AfD-Parteitag in Kemnitz bei Greifswald mit dem Versuch gescheitert, sich auf die Kandidatenliste für die Landtagswahl wählen zu lassen. Die Basis verweigerte ausgerechnet ihrem Co-Vorsitzenden die Zustimmung, Brauer scheiterte knapp: 71 Mitglieder stimmten für ihn, 72 stimmten gegen ihn. Diese Schlappe hat für ihn den Ausschlag zum Rückzug gegeben.

Auch im eigenen Kreisverband erfolglos

So richtig warm wurde das ehemalige CDU-Mitglied aber nie mit der AfD, im Schatten von Holm blieb Brauer eher farblos. Schon im vergangenen Dezember musste er eine Niederlage einstecken - ausgerechnet in seinem Heimatkreisverband Schwerin schaffte er es nicht, als Direktkandidat gewählt zu werden. Er habe den Eindruck, dass die Mehrheit des Landesverbandes nicht mehr hinter ihm stehe und dass sie ihm das Vertrauen entzogen habe, begründete Brauer seinen Rücktritt im Gespräch mit dem NDR. Er bleibe aber in der Schweriner Kommunalpolitik aktiv. Wann ein Nachfolger gewählt wird, ist unklar.

