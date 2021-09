A20-Brücke bei Tribsees früher fertig als geplant

Stand: 13.09.2021 10:00 Uhr

Nach NDR-Informationen kann die neue Brücke in Fahrtrichtung Lübeck bereits in der kommenden Woche, am 22. September 2021, in Betrieb genommen werden - drei Monate früher als geplant.