47 Bewerber wollen ein Jahr nach Loitz Stand: 05.10.2020 14:17 Uhr Die vorpommersche Landstadt Loitz plagt sich mit Abwanderung, Leerstand in der Innenstadt sowie hohem Sanierungsbedarf. Ein ungewöhnliches Projekt soll nun neue Impulse geben.

Putz bröckelt, Dachziegel fallen runter: Die kleine Stadt Loitz an der Peene (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat ein großes Problem. Zahlreiche Häuser im Ortskern stehen leer und sind mittlerweile stark sanierungsbedürftig. Mit einem dieser Häuser startet die 4.300-Einwohner-Stadt, in der vor 25 Jahren noch mehr als 10.000 Einwohner lebten, nun ein Modellprojekt names "Dein Jahr in Loitz". Gesucht werden zwei Menschen, die dort erstmal für ein Jahr einziehen und einen Ort schaffen, der für alle offen ist. Sie bekommen dafür pro Person ein monatliches Basiseinkommen von 1.000 Euro.

Viele Berliner Kreative interessiert

47 Bewerber gibt es für das Projekt. Die Bewerber kommen aus ganz Deutschland, auch aus Wien kam ein Vorstellungsvideo. Viele sind aus Berlin und wollen Loitz zu ihren Zweitwohnsitz auf dem Land machen. Zudem haben sich auch Leute beworben, die aus Mecklenburg-Vorpommern stammen, aber derzeit woanders leben. Für das Jahr in Loitz interessieren sich vor allem kreative Köpfe wie Filmemacher, Architekten, aber auch beispielsweise eine Lehrerin.

Im April 2021 wird eingezogen

Die Verantwortlichen müssen nun erstmal die eingegangen Bewerbungsvideos sichten. Anschließend soll es eine Art virtuelles Bewerbungsgespräch geben und im November werden einige Kandidaten nach Loitz eingeladen, um sich die Stadt und das Haus genauer anzuschauen. Wer dann tatsächlich dort einzieht, das entscheidet ein Online-Voting. Die Stimmen der Loitzer werden dabei stärker gewertet. Der Einzug ist für April 2021 geplant. Ein Jahr lang haben sie dann Zeit gemeinsam mit den Einwohnern ein Nutzungskonzept für das Haus zu entwickeln und natürlich auch umzusetzen.

Jahresgäste können länger bleiben

Ausziehen müssen die Neu-Loitzer nach dem einen Jahr nicht. Das Haus gehört der Stadt. Falls sich die neuen Bewohner in Loitz so wohlfühlen und bleiben wollen, könnten sie das Haus kaufen oder auch mieten. Wirtschaftlich müssen sie dann aber auf eigenen Füßen stehen, das Basiseinkommen gibt es tatsächlich nur für ein Jahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 05.10.2017 | 13:00 Uhr