30,9 Millionen Übernachtungen in MV - Rekord

Die Tourismuswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat 2018 einen Übernachtungsrekord verbucht. Im vergangenen Jahr wurden fast 30,9 Millionen Übernachtungen im Nordosten registriert, fast vier Prozent mehr als im Vorjahr. Diese Zahlen veröffentlichte das Statistische Amt am Freitag. Demnach bleiben die Urlauber im Schnitt knapp vier Tage in Mecklenburg-Vorpommern.

Größte Zuwächse auf Fischland-Darß-Zingst

Die stärksten Zuwächse habe die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst mit 8,7 Prozent verzeichnet, gefolgt von Mecklenburgischer Ostseeküste, Seenplatte und Westmecklenburg. Auch Vorpommern legte demnach um 3,7 Prozent zu, die Ostseeinseln Rügen und Usedom um 1,1 und 1,2 Prozent.

Glawe: Hervorragendes Ergebnis

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) sprach von einem hervorragenden Ergebnis. Das sei ein Verdienst der gesamten Tourismusbranche. Vor allem der lange und heiße Sommer habe dafür gesorgt, dass es trotz des eher kühlen Wetters Anfang des Jahres zu einer ordentlichen Auslastung gekommen sei.

Anteil ausländischer Gäste weiter gering

Die meisten Gäste stammen aus Deutschland, aber auch aus dem europäischen Ausland - vor allem aus Dänemark, den Niederlanden, Schweden und der Schweiz sind Touristen nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Mit 405.000 Menschen und 1,07 Millionen Übernachtungen lag deren Anteil am Gesamtergebnis bei nur 3,5 Prozent. Im bundesweiten Durchschnitt sind es nach früheren Angaben 18 Prozent.

Ziel: Aufenthaltsdauer verlängern

Der Rekordwert zeige aber auch, dass Mecklenburg-Vorpommern auch außerhalb der Saison immer attraktiver werde. Nun liege die Hauptaufgabe darin, die Aufenthaltsdauer der Gäste zu verlängern, neue Quellmärkte zu erschließen und immer mehr Urlauber zum Wiederkommen zu gewinnen. Dafür sind laut Glawe Investitionen in die Infrastruktur und das Angebot von saisonunabhängigen Einrichtungen wichtig.

