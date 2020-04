Mikado - Radio für euch!

Kennt ihr schon Mikado Extra? Die zusätzliche Sendung läuft montags bis freitags an "Schultagen ohne Schule". Wir starten immer um 9 Uhr, hier im Livestream. Zu empfangen auch auf DAB+ Radio (NDR Info spezial). Die Sendung läuft bis 11 Uhr und wird dann bis 13 Uhr wiederholt. Wir präsentieren tolle Hörspiele, Audios zum Lernen, telefonieren mit Kindern - und natürlich Musik!

Auch neu: Autorinnen und Autoren laden zu einer täglichen Video-Lesung in ihrem Wohnzimmer ein - darunter viele berühmte Leute!

Unsere regulären Mikado-Sendungen laufen sonntags und an Feiertagen. An den Osterfeiertagen gibt's daher auch kein Mikado Extra, sondern unser extra-feierliches, ganz spezielles, bunt bemaltes Osterprogramm! Mehr Infos findet ihr auf dieser Seite.