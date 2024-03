"Wünsch Dir Deinen NDR": Mit Mikado einen Quiz-Podcast produzieren Stand: 20.03.2024 00:01 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Das Team vom Mikado Kinderradio kommt mit dem Quiz-Podcast "Rätselhaft" in eure Klasse.

Eure Schulklasse hält zusammen und ist ein richtig tolles Team? Dann holt Mikado Moderator Martin Tietjen mit dem beliebten Quiz-Podcast "Rätselhaft" an eure Schule! "Herr Müller und ich machen euer Klassenzimmer zur Quiz-Arena. Ihr tretet gemeinsam gegen eure Lehrerin oder euren Lehrer an und erlebt mit, wie ein Podcast entsteht." Schreibt uns, was eure Klasse zum Team macht: Was habt ihr schon zusammen geschafft oder wofür setzt ihr euch gemeinsam ein? Bewerbt euch und mit ein bisschen Glück kommen wir mit dem "Rätselhaft"-Team zu Besuch.

Einsendeschluss für die Aktion ist der 15. April 2024. Dann wird geplant und organisiert, die Besuche finden im Anschluss statt. Weitere Informationen unter "Wünsch Dir Deinen NDR".

