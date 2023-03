Einen Schlaganfall, den bekommen doch nur ältere Menschen, das denken viele. Dabei sind es in 10 bis 15 Prozent der Fälle jüngere Menschen - Tendenz steigend.

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular .

. Erleben Sie die NDR Info Redezeit im Radio .

. Rufen Sie an: am Sendetag ab 19.30 Uhr kostenfrei unter (08000) 44 17 77.

Warnsignale werden häufig nicht erkannt

Das Problem: Bei jüngeren Menschen werden die Warnsignale häufig nicht erkannt. Aber viele der Risikofaktoren sind unabhängig vom Alter die gleichen: Übergewicht, Rauchen, Bluthochdruck und zu wenig Bewegung. Es können bei den jüngeren Betroffenen jedoch auch noch weitere Faktoren eine Rolle spielen: Herzfehler z.B., Störungen der Blutgerinnung oder im Fettstoffwechsel, Risse in der Kopf- beziehungsweise Halsschlagader sowie genetische Faktoren.

Gefahr für Frauen: Antibabypille

Bei Frauen kommt die Antibabypille noch als Risikofaktor hinzu - vor allem in der Kombination mit Rauchen. Kann ein gesunder Lebenswandel einen Schlaganfall verhindern? Welche Symptome weisen auf einen Notfall hin? Und welche Heilungschancen gibt es nach einem sogenannten "juvenilen Schlaganfall"? All diese Themen werden wir in der Visite-Redezeit mit unseren Gästen besprechen.

NDR Info Moderatorin Ulrike Heckmann begrüßt als Gäste:

Prof. Dr. med. Joachim Röther

Chefarzt Neurologie, Asklepios Klinik Altona, Vorstandsmitglied und Sprecher der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft

Dr. Ramona Schuppner

Leiterin der Spezialambulanz für neurovaskuläre Erkrankungen, Klinik für Neurologie, Medizinische Hochschule Hannover