Warnstreik: Bahnverkehr ruht - Chaos auf Straßen bleibt aus Stand: 27.03.2023 14:15 Uhr Der Verkehrs-Warnstreik, zu dem die Gewerkschaften EVG und ver.di aufgerufen haben, sorgt heute in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg für viele Einschränkungen und Behinderungen. Der Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn steht komplett still, zudem wurden Hunderte Flüge abgesagt. Das befürchtete Chaos auf den Straßen im Berufsverkehr blieb aus.

Bei der Deutschen Bahn ist der gesamte Fern- und Regionalverkehr um Mitternacht eingestellt worden, auch viele S-Bahnen fahren nicht. Ob am Nachmittag im Regionalverkehr auf einzelnen Strecken wieder Züge fahren werden, hängt laut Deutscher Bahn vom Streikverlauf ab. Wie die Verkehrsleitzentralen der Polizei und der ADAC mitteilten, lief der Berufsverkehr auf den Autobahnen und Straßen vielerorts im Norden "wie üblich an einem Montagmorgen".

Bereits vor dem Tageswechsel hatte der Streik erste Auswirkungen: Wie die Deutsche Bahn mitteilte, starteten am Sonntagabend keine Züge mehr, die ihr Ziel erst nach Streikbeginn erreicht hätten. "Unser primäres Ziel ist es, ab Dienstagfrüh das vollständige Fahrplanangebot wieder anzubieten", hieß es von der Deutschen Bahn. Wer bis einschließlich Donnerstag vergangener Woche ein Bahnticket für heute oder morgen gebucht hat, soll dieses bis zum 4. April flexibel nutzen können.

Auch Zugverbindungen anderer Bahn-Unternehmen betroffen

Betroffen vom Streik ist auch der Regional- und S-Bahnverkehr anderer Eisenbahn-Unternehmen. Dazu gehören unter anderem die Unternehmen Transdev, AKN, Osthannoversche Eisenbahnen, Nordwestbahn, erixx, vlexx, eurobahn sowie Die Länderbahn. Sie werden nicht direkt bestreikt, viele Züge müssen trotzdem stehen bleiben, weil Beschäftigte in den Stellwerken der DB Netz streiken.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte die rund 230.000 Beschäftigten aller Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen, in denen es derzeit Tarifverhandlungen gibt, am vergangenen Donnerstag zu dem bundesweiten Warnstreik aufgerufen.

Viele Flugausfälle auf den Airports im Norden

Die Gewerkschaft ver.di ruft rund 120.000 Beschäftigte zum Arbeitskampf auf. Darunter sind an den Flughäfen die Beschäftigen der Bodenverkehrsdienste und der Luftsicherheit.

Am Hamburger Flughafen wird es heute keine Abflüge geben, weil die Sicherheitskontrolle komplett geschlossen wurde. "Die Lage in den Terminals ist heute Morgen erwartungsgemäß ruhig, die Abflugterminals sind wie leergefegt", sagte Katja Bromm vom Hamburger Airport. Dafür werde mit einer umso stärkeren Auslastung am Dienstag gerechnet. Die für heute geplanten 147 Starts sind gestrichen oder finden ohne Passagiere statt. Zudem haben die Airlines bereits 88 der 152 geplanten Landungen gestrichen, wie der Flughafen mitteilte. Weitere Streichungen seien möglich.

Der Warnstreik trifft auch Niedersachsens größten Flughafen Hannover-Langenhagen. "Von Sonntag 21 Uhr bis Dienstag 1.30 Uhr wird kein regulärer Flugbetrieb stattfinden", heißt es auf Webseite des Airports.

Der Flughafen Bremen hat ebenfalls alle Starts und Landungen von Passagiermaschinen gestrichen. Nicht von den Warnstreiks betroffen ist nach NDR Informationen hingegen der Flughafen Münster-Osnabrück (FMO).

Notbetrieb im Hamburger Elbtunnel

Trotz eines Streiks bei der Autobahn GmbH soll der Elbtunnel in Hamburg befahrbar sein. Nach einer Entscheidung des Hamburger Landesarbeitsgerichts vom Sonntag gibt es demnach einen Notbetrieb in der Tunnelbetriebszentrale, von der aus auch fünf weitere Straßentunnel in Hamburg gesteuert und überwacht werden. Demzufolge soll der Elbtunnel mit drei Spuren je Fahrtrichtung befahrbar sein.

Niedersachsen: Nahverkehr steht vielerorts still - Insel-Fähren fahren

In Niedersachsen - wo heute wie in Bremen die Osterferien beginnen - stehen unter anderem die Züge der Nordwestbahn komplett still. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Der Metronom wird nach eigenen Angaben nicht direkt bestreikt, dennoch sei auch dort mit "massiven Einschränkungen" zu rechnen.

Die Üstra teilte mit, dass in Hannover heute weder Busse noch Bahnen fahren. Die S-Bahn Hannover teilte mit, man setze alles daran, "den Betrieb so weit wie möglich durchzuführen", könne einen Ausfall aber nicht ausschließen. Zu Einschränkungen kommt es auch beim Busunternehmen Regiobus. Die Nahverkehrszüge sollen vom Warnstreik nicht betroffen sein. In Bremen hat die BSAG für heute den Betrieb eingestellt.

Auch in der Binnenschifffahrt rufen die Gewerkschaften zu Arbeitsniederlegungen auf. Nach Informationen des NDR sind die Fähren in Niedersachsen sowie die Seeschifffahrt nicht von den Warnstreiks betroffen.

Hunderte Menschen beteiligten sich am Vormittag in Niedersachsen und Bremen an Demonstrationen der Gewerkschaften.

Hamburg: Notbetrieb bei der S-Bahn - U-Bahnen und Busse fahren regulär

In Hamburg ist neben dem Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn der S-Bahnverkehr vom Streik betroffen. Das Unternehmen teilte am Morgen aber auf Twitter mit, dass versucht werde, den Fahrgästen per Notbetrieb mehrere Verbindungen anzubieten. U-Bahnen und Busse in der Hansestadt sowie die Elbfähren sind laut Hamburger Verkehrsverbund nicht vom Streik betroffen.

Am Hauptbahnhof und an den Landungsbrücken gab es Protestkundgebungen der Streikenden.

Die Hamburger Hafenverwaltung HPA rechnet wegen des neuerlichen Warnstreiks der Lotsenversetzer erneut mit erheblichen Einschränkungen des Schiffsverkehrs auf der Elbe und im Hafen. Vereinzelt können den Angaben zufolge lotsenpflichtige Schiffe den Hafen aber dennoch erreichen und verlassen. Die Einschränkungen beim Containerumschlag im Hafen halten sich nach Einschätzung der HPA "dank der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten" in Grenzen.

Wie ein ver.di-Sprecher sagte, hatten die Lotsenversetzer den Beginn ihres Warnstreiks um zwölf Stunden auf heute früh um 6 Uhr verschoben. Dadurch konnten zwei Kreuzfahrtschiffe den Hamburger Hafen doch wie geplant Sonntagabend verlassen.

Mecklenburg-Vorpommern: Bahnbetreiber ODEG streicht alle Verbindungen

Anders als in anderen Bundesländern wird in Mecklenburg-Vorpommern heute lediglich die Deutsche Bahn bestreikt. Es könnte aber sein, dass am Nachmittag wieder einige Züge im Regionalverkehr fahren. Das hänge vom Streikverlauf ab, so ein Sprecher. Busse, Straßenbahnen und der Schulbus-Verkehr im Nordosten sind vom Streik nicht betroffen. Auch Fähren der Weißen Flotten sowie die Warnow-Fähren in Rostock fahren. Die S-Bahn in Rostock fährt nicht, die Molli-Bahn zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan soll dagegen verkehren.

Der private Bahnbetreiber ODEG hat alle Verbindungen für heute gestrichen, da er das Schienennetz der Deutschen Bahn nutzt. Es werde keinen Ersatzverkehr mit Bussen geben, teilte das Unternehmen mit.

Schleswig-Holstein: Busse fahren - NOK-Tore geschlossen

Auch in Schleswig-Holstein betrifft der Streik heute den Regionalverkehr der Deutschen Bahn, zumindest die Busse sollen landesweit aber regulär fahren. Ob am Nachmittag ab etwa 16 Uhr vereinzelt wieder Regionalzüge fahren, will die Bahn kurzfristig bekannt geben. Da auch Tunnel an Autobahnen bestreikt werden könnten, müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer ebenfalls auf Probleme einstellen.

Besucher und Bewohner der Insel Sylt müssten davon ausgehen, dass bis zum Nachmittag kein Sylt Shuttle verkehrt, teilte die Bahn mit. Da nach derzeitigem Stand der Streik auf dem nördlichsten Streckenabschnitt zwischen Niebüll und Westerland aber um 15 Uhr beendet sein soll, solle der Verkehr dann wieder aufgenommen werden. Der Sprecher der Pendlerinitiative, Achim Bonnichsen, reagierte mit Unverständnis auf den Streik: Er pendele seit 35 Jahren auf die Insel, und noch nie sei wegen eines Streiks kein Zug gefahren. Für die meisten Pendler - darunter Krankenhauspersonal und Polizisten - gebe es keine Alternative zur Fahrt über den Bahndamm durchs Watt.

Verzögerungen und Sperrungen sind auch in den kommunalen Häfen zu erwarten. Beim Nord-Ostsee-Kanal (NOK) sollen die Schleusentore in Kiel und Brunsbüttel erneut geschlossen bleiben.

Schifffahrt in Deutscher Bucht trotz Warnstreiks möglich

Die Schifffahrt in der Deutschen Bucht soll aufgrund einer Notdienstvereinbarung trotz des Warnstreiks möglich sein. Das hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee in Bremerhaven mitgeteilt. Demnach wird das Amt zwar bestreikt, mit ver.di sei aber vereinbart worden, dass die Verkehrszentralen, die für die Überwachung und Steuerung des Schiffsverkehrs zuständig sind, sowie das Gewässerschutzschiff "Mellum" besetzt bleiben.

Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, die EVG 12 Prozent

Die Gewerkschaften begründeten ihr Vorgehen mit mangelnden Fortschritten in den jeweiligen Tarifrunden. Unter angespannten Vorzeichen treffen heute in Potsdam ver.di und der Beamtenbund dbb erneut auf die Verhandlungspartner von Kommunen und den Bund. Hier beginnt die dritte Verhandlungsrunde für 2,5 Millionen Beschäftigte. Für die bundesweit etwa 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordert die Gewerkschaft ver.di 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber ein Plus von 500 Euro pro Monat. Die Arbeitgeber lehnen diese Forderung als unverhältnismäßig ab. Sie bieten schrittweise fünf Prozent mehr bei zweijähriger Laufzeit sowie eine Einmalzahlung von 2.500 Euro.

Bei der EVG stehen weitere Gespräche mit verschiedenen Bahnunternehmen ab Mitte der Woche an. Mit der Deutschen Bahn soll erst nach Ostern weiterverhandelt werden. Die Gewerkschaft verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte bei Bahn- und Busunternehmen und will zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr. Die Angebote von Deutscher Bahn und öffentlichen Arbeitgebern sind vergleichbar und umfassen je in zwei Schritten insgesamt fünf Prozent mehr Lohn und Einmalzahlungen von bis zu 2.500 Euro.

