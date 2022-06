Stand: 10.06.2022 13:18 Uhr Ukraine greift russische Stellungen in Cherson an

Die Streitkräfte der Ukraine setzen ihre Offensive zur Rückeroberung der Region Cherson im Süden des Landes fort. Nach Angaben des Generalstabs in Kiew hat die ukrainische Luftwaffe mehrere militärische Stützpunkte der Russen in dem Gebiet angegriffen. Die russische Armee hat die Kontrolle über die Region Cherson bereits in den ersten Kriegstagen übernommen. In Kiew wird befürchtet, dass Russland dort demnächst ein Referendum über einen Anschluss an Russland abhalten könnte. Auf diese Weise annektierte Russland 2014 die Halbinsel Krim.

Özdemir und Lauterbach besuchen Ukraine

Agrarminister Özdemir und Gesundheitsminister Lauterbach sind zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. In der Hauptstadt Kiew spricht Özdemir über Hilfen zur Stabilisierung der Landwirtschaft und sowie die Ermöglichung ukrainischer Getreideexporte. Lauterbach wird in Lwiw im Westen der Ukraine an einer Geberkonferenz teilnehmen. Ziel sei es unter anderem, das Land beim Aufbau von Trauma-Zentren für Verletzte zu unterstützen.

AUDIO: Mariupol unter Besatzung: Das Überleben in der zerstörten Stadt (6 Min) Mariupol unter Besatzung: Das Überleben in der zerstörten Stadt (6 Min)