Ukraine-Russland-Krieg: Neue Verhandlungen offenbar heute Abend Stand: 02.03.2022 16:20 Uhr Am siebten Kriegstag setzt Russland seine Angriffe gegen ukrainische Großstädte fort. Unterhändler beider Seiten wollen einem Agenturbericht zufolge heute erneut miteinander sprechen. EU-Sanktionen traten in Kraft. Aktuelle Entwicklungen im Überblick.

Die Ukraine hat neuen Verhandlungen mit Russland über einen Waffenstillstand zugestimmt. Sie sollen noch am Abend stattfinden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Unian unter Berufung auf den ukrainischen Delegationsleiter Arachamija. Zuvor hatte die Agentur Belta gemeldet, die russischen Unterhändler seien bereits zum Verhandlungsort aufgebrochen.

AUDIO: Kiew bereitet sich auf Offensive vor - Verhandlungen möglich (5 Min) Kiew bereitet sich auf Offensive vor - Verhandlungen möglich (5 Min)

Unterdessen gingen die Gefechte in der Ukraine weiter. Aus Kiew wurden vereinzelte Angriffe gemeldet, der befürchtete Großangriff der russischen Streitkräfte, die sich vor den Toren der Hauptstadt zusammengezogen haben, blieb aber bislang aus. Weiter heftig umkämpft ist die Stadt Cherson im Süden, wer sie kontrolliert, ist derzeit unklar. Die Russen wollen das Atomkraftwerk Saporischschja, das größte Europas, erobert haben. In Schytomyr, in Charkiw und in Mariupol gab es nach russischen Luftangriffen in der Nacht viele Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung. Die ukrainische Regierung teilte mit, dass seit Beginn der Kampfhandlungen mindestens 2.000 Zivilisten getötet worden seien. Die Europäische Union verhängte wegen der belarussischen Unterstützung des Angriffskrieges auch Sanktionen gegen Belarus. Zudem traten heute der Ausschluss sieben russischer Banken vom Swift-Verfahren und das EU-weite Verbot der Staatsmedien RT und Sputnik in Kraft.

Hamburg bereitet sich auf Aufnahme vieler Flüchtlinge vor

Hamburgs Bürgermeister Tschentscher sagte in einer Regierungserklärung, dass die Hansestadt sich darauf vorbereite, eine große Zahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Bundesweit wurden bislang gut 5.300 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Nach Angaben der Deutschen Bahn weiten die europäischen Bahnen ihr Angebot aus, um Geflüchtete mit ukrainischem Pass oder Personalausweis kostenlos in Sicherheit zu bringen.

Das NDR Fernsehen zeigt heute ab 20.15 Uhr zwei Sondersendungen zum Krieg in der Ukraine.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

