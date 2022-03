Ukraine-Krieg: Israels Regierungschef Bennett will vermitteln Stand: 05.03.2022 23:31 Uhr Israels Ministerpräsident Bennett hat einen Vermittlungsversuch im Krieg zwischen Russland und der Ukraine gestartet. Die geplante Evakuierung von Zivilisten aus den ukrainischen Städten Mariupol und Wolnowacha kam am Sonnabend nicht zu Stande. Die News im Überblick.

Nach seinem überraschenden Besuch in Moskau reiste Naftali Bennett weiter nach Berlin zu einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Bennett hatte zuvor nach israelischen Angaben mehrere Stunden lang mit Russlands Präsident Wladimir Putin über den Krieg gesprochen. Anschließend habe er mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert und sich auch mit den USA und Frankreich abgestimmt. Medienberichten zufolge soll Selenskyj Bennett vor einigen Tagen gebeten haben, in Israel Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine auszurichten. Israel hat gute Beziehungen zu beiden Ländern. Nach Angaben aus Bennetts Büro war bei dem Treffen mit Putin auch der israelische Wohnungsbauminister Seew Elkin zugegen. Elkin stammt aus der ukrainischen Stadt Charkiw und gilt als Putin-Kenner. Vor den Meldungen über Bennetts Reise nach Moskau hieß es, dass es eventuell noch an diesem Wochenende oder am Montag neue direkte Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien geben solle.

Feuerpause nicht eingehalten - Evakuierung von Mariupol und Wolnowacha scheitert

Eigentlich sollten am Sonnabend Zehntausende Zivilisten die umkämpften ukrainischen Städte Mariupol und Wolnowacha während einer vereinbarten Feuerpause verlassen können. Doch Russland und die Ukraine warfen sich gegenseitig vor, sich nicht an die Waffenruhe zu halten. Später teilte Russland offiziell mit, die Offensive auf Mariupol und Wolnowacha wieder aufgenommen zu haben. Nach ukrainischen Angaben wollten mehr als 200.000 Menschen Mariupol verlassen. Aus Wolnowacha wollten demnach 15.000 Zivilisten fliehen. Lediglich einige Hundert hätten die Stadt verlassen können, teilte die ukrainische Militärverwaltung mit. Russland habe seine Offensive in mehreren Regionen fortgesetzt, auch gegen die Hauptstadt Kiew und die Metropole Charkiw.

Nach UN-Angaben kamen im Krieg in der Ukraine bisher mindestens 351 Zivilisten ums Leben. Wie das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte (OHCHR) mitteilte, wurden zudem mindestens 707 Zivilisten verletzt. Die wahren Opfer-Zahlen sind laut OHCHR aber vermutlich "erheblich höher".

ARD und ZDF setzen Berichterstattung aus Moskau vorläufig aus

ARD und ZDF setzen nach der Verabschiedung des neuen russischen Mediengesetzes die Berichterstattung aus ihren Moskauer Studios vorläufig aus. Russlands Präsident Putin hatte am Freitag mehrere Gesetze verabschiedet, die die freie Meinungsäußerung einschränken. Demnach drohen bis zu 15 Jahre Haft für die Verbreitung von angeblichen "Falschinformationen" über die russischen Streitkräfte. Als Folge hatten mehrere internationale Medien erklärt, ihre Arbeit im Land ganz oder teilweise einzustellen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

