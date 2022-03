Ukraine-Krieg: Gerichtshof ordnet Ende des russischen Angriffs an Stand: 16.03.2022 17:24 Uhr Der Gerichtshof in Den Haag fordert von Russland einen sofortigen Stopp des Angriffs. Derweil werden die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine offenbar konkreter. Aktuelle News im Überblick.

Der Internationale Gerichtshof ordnete an, dass Russland sofort die militärische Gewalt in der Ukraine beenden muss. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen gab in Den Haag einer Klage der Ukraine statt. Das Urteil ist zwar bindend, doch Experten bezweifeln, dass Moskau sich an die Anordnung halten wird.

Russland und Ukraine verhandeln weiter

Unterhändler der Ukraine und Russlands verhandeln derweil weiter über einen Waffenstillstand. Russlands Außenminister Lawrow betonte, es gebe "eine gewisse Hoffnung, einen Kompromiss zu erzielen". Der Kreml hält eine Neutralität des Nachbarlandes nach dem Vorbild Schwedens und Österreichs für möglich. Die Ukraine wies diesen Vorschlag umgehend zurück. Präsident Selenskyj forderte hingegen verlässliche Sicherheitszusagen.

Die Verhandlungen werden jüngsten Berichten zufolge aber konkreter. Es würden Dokumente ausgearbeitet für mögliche direkte Gespräche zwischen den beiden Präsidenten Selenskyj und Putin.

AUDIO: Gefechte in der Ukraine nehmen zu (3 Min) Gefechte in der Ukraine nehmen zu (3 Min)

NATO gegen "Friedensmission"

In Brüssel berieten heute die Verteidigungsminister der NATO-Staaten. Der Vorstoß Polens für eine "Friedensmission" stieß dabei offenbar auf wenig Resonanz. NATO-Generalsekretär Stoltenberg soll Berichten zufolge den Bündnisstaaten brisante Vorschläge zur dauerhaften und "erheblichen" Verstärkung der Ostflanke unterbreitet haben. Dies könnte gegen die NATO-Russland-Grundakte verstoßen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Auf tagesschau.de gibt es im Netz ebenfalls rund um die Uhr Informationen zur Lage in der Ukraine:

Weitere Informationen Live-Blog: Putin wirft Westen "wirtschaftlichen Blitzkrieg" vor Der russische Präsident kündigte tiefgreifende Veränderungen der russischen Wirtschaft an. Mehr bei tagesschau.de. extern

Ratgeber: Flüchtenden aus der Ukraine helfen

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk rund um die Uhr über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Weitere Informationen Ukraine-Krieg: Was hilft gegen die Angst? Der Krieg in der Ukraine setzt vielen Menschen zu. Welche Strategien helfen, wenn die Angst übermächtig wird? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 16.03.2022 | 12:45 Uhr