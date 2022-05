Stand: 14.05.2022 13:03 Uhr Ukraine-Krieg: G7 fordern Russland zu Ende des Kriegs auf

Die G7-Staaten haben Russland zu einem sofortigen Ende des Kriegs in der Ukraine aufgefordert. In der Erklärung zum Abschluss des Treffens der Außenminister in Weißenhaus zeigten sie sich entschlossen, das Land sonst wirtschaftlich und politisch weiter zu isolieren. Eine neue Grenzziehung durch Russland in der Ukraine werde nicht akzeptiert, heißt es weiter. Die sieben führenden demokratischen Industriestaaten forderten Russland außerdem auf, wieder ukrainische Getreideexporte zu ermöglichen. Diese Nahrungsmittel werden demnach dringend benötigt, um Hungersnöte zu verhindern.

AUDIO: Ernährungskrise? Der Kreml hätte da was auf Lager (3 Min) Ernährungskrise? Der Kreml hätte da was auf Lager (3 Min)

Wieder russische Angriffe auf Asow-Stahlwerk

In der Hafenstadt Mariupol hat Russland nach ukrainischen Angaben wieder das Asow-Stahlwerk angegriffen. Ein Abgeordneter des Stadtrats teilte über Telegram mit, es habe Beschuss aus der Luft und am Boden gegeben. Er veröffentlichte ein Video, auf dem schwere Explosionen zu sehen sind. Noch immer sitzen hunderte Menschen in dem Stahlwerk fest, von denen ein Großteil verletzt sein sollen. Die Verhandlungen über einen Abzug der eingekesselten ukrainischen Soldaten gestalteten sich schwierig, heißt es von der Regierung in Kiew. Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes rechnet in dem Krieg mit einer russischen Niederlage bis zum Jahresende.

Immer weniger Ukraine-Flüchtlinge

In Deutschland kommen immer weniger Geflüchtete aus der Ukraine an. Derzeit seien es pro Tag nur noch ungefähr 2.000 Menschen, sagte Innenministerin Faeser der Rheinischen Post. Mitte März waren es noch mehr als 10.000. Faeser ergänzte, gleichzeitig kehrten jeden Tag etwa 20.000 Menschen über die polnisch-ukrainische Grenze in ihr Land zurück - viele auch aus Deutschland. Die SPD-Politikerin rechnet damit, dass die meisten ukrainischen Geflüchteten die Bundesrepublik wieder verlassen werden.