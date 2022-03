Ukraine-Krieg: Evakuierung von Zivilisten in Mariupol ausgesetzt Stand: 05.03.2022 17:15 Uhr Zivilisten sollten die ukrainische Großstadt Mariupol und die Stadt Wolnowacha eigentlich heute während einer Feuerpause verlassen können. Doch die Gefechte hörten nicht auf. News zum Krieg im Überblick.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) teilte mit, die Evakuierungen würden nicht mehr am Sonnabend beginnen. Russland und die Ukraine warfen sich gegenseitig vor, sich nicht an die vereinbarte Waffenruhe gehalten zu haben. Der Stadtrat der eingekesselten Stadt Mariupol teilt mit, die Einwohnerinnen und Einwohner seien aufgerufen, wieder in Schutzräume zurückzukehren und auf weitere Informationen zu warten. Das IKRK sollte nach ukrainischen Angaben die Feuerpause für die geplanten Evakuierungen überwachen. Mehr als 200.000 Menschen hätten vorgehabt, während der vereinbarten mehrstündigen Waffenruhe Mariupol zu verlassen. Aus Wolnowacha wollten demnach 15.000 Zivilisten fliehen.

ARD und ZDF setzen Berichterstattung aus Moskau vorläufig aus

ARD und ZDF setzen nach der Verabschiedung des neuen russischen Mediengesetzes die Berichterstattung aus ihren Moskauer Studios vorläufig aus. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender prüften die Folgen des Gesetzes, teilte eine Sprecherin des WDR mit. Von ihren anderen Standorten aus würden die Sender weiter umfassend über das Geschehen in Russland und der Ukraine informieren. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Freitag mehrere Gesetze verabschiedet, die die freie Meinungsäußerung einschränken. Demnach drohen bis zu 15 Jahre Haft für die Verbreitung von angeblichen "Falschinformationen" über die russischen Streitkräfte. Als Folge hatten mehrere internationale Medien erklärt, ihre Arbeit im Land ganz oder teilweise einzustellen.

Weitere Kämpfe und neue Verhandlungs-Pläne

Nach ukrainischer Darstellung setzte Russland am Sonnabend seine Offensive in mehreren Regionen fort, auch gegen die Hauptstadt Kiew und die Metropole Charkiw. Die russische Seite versuche, die beiden Städte zu umzingeln. Im Osten hätten russische Truppen vor, von den Separatistengebieten Luhansk und Donezk einen Landkorridor zur von Russland annektierten Halbinsel Krim zu schaffen.

Noch an diesem Wochenende könnte es eine dritte Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine geben. Die Voraussetzungen für Verhandlungen sind allerdings schwierig: Russlands Präsident Putin erklärte, ein Friedensdialog sei nur dann möglich, wenn "alle russischen Forderungen" erfüllt würden. Die ukrainische Seite lehnt dies ab und fordert einen internationalen Vermittler.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

