Stand: 10.05.2022 10:52 Uhr Ukraine-Krieg: Baerbock in der Ukraine eingetroffen

Bundesaußenministerin Baerbock ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa informierte sich die Grünen-Politikerin zu Beginn ihres Besuches über die Lage im Kiewer Vororts Butscha, wo nach dem Abzug der russischen Truppen mehr als 400 Leichen gefunden worden waren. Später ist unter anderem ein Treffen mit ihrem Amtskollegen Dmytro Kuleba geplant. Baerbock ist das erste deutsche Regierungsmitglied, das seit Kriegsbeginn die Ukraine besucht. Dem CDU-Politiker Kiesewetter zufolge wird sie heute auch die deutsche Botschaft in Kiew wiedereröffnen.

Audio 5 Min Ukraine-Krieg: Die Lage am Dienstagmorgen Die Angriffe auf Odessa gingen in der Nacht weiter, offenbar auch mit Hyperschallraketen. In Mariupol sollen immer noch 100 Zivilisten im Stahlwerk sein. 5 Min

Raketenangriffe auf Odessa

Die russische Armee griff weitere Ziele in der Ukraine an. In der Nacht zu Dienstag wurde die Hafenstadt Odessa beschossen - nach ukrainischen Angaben auch mit Hyperschallraketen. Medienberichten zufolge gab es Tote und Verletzte, mehrere Gebäude wurden zerstört. Die Lage im belagerten Stahlwerk in Mariupol ist weiter unübersichtlich. Anders als zuletzt berichtet sollen sich dort noch immer rund 100 Zivilisten befinden. Zuletzt konnten Hunderte Menschen aus dem Werk in Sicherheit gebracht werden. Die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz hatten dabei geholfen.

Gestern hatte Frankreichs wiedergewählter Präsident Macron auf seiner ersten Auslandsreise Berlin besucht. Dort forderte er mit Kanzler Scholz einen Waffenstillstand und Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland.

Audio 4 Min Macrons Antrittsbesuch in Berlin: Waffenruhe gefordert Sein erster Auslandsbesuch führte Frankreichs wiedergewählten Präsidenten nach Berlin. Mit Kanzler Scholz forderte er einen Waffenstillstand und Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. 4 Min