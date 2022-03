Russland-Ukraine-Krieg: Zivilisten gelingt Flucht aus Mariupol Stand: 14.03.2022 15:41 Uhr Im Russland-Ukraine-Krieg konnten zahlreiche Zivilisten die Hafenstadt Mariupol verlassen. Die vierte Verhandlungsrunde soll am Dienstag fortgesetzt werden. Die News im Überblick.

Rund 160 Autos verließen nach ukrainischen Angaben heute über einen Fluchtkorridor Mariupol, wie die Verwaltung im Messengerdienst Telegram mitteilte. Wieviele Menschen die Hafenstadt auf diese Weise verlassen konnten, ist noch unklar. Mariupol ist seit mehr als anderthalb Wochen von der russischen Armee eingekesselt, die Lage ist nach Angaben von Hilfsorganisationen dramatisch. In den vergangenen Tagen waren mehrere Versuche gescheitert, die in Mariupol eingeschlossenen Zivilisten zu evakuieren. Seit Kriegsbeginn sollen in der heftig umkämpften Stadt in der Ostukraine mehr als 2.500 Bewohner getötet worden sein. Die Zahl nannte ein Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj unter Berufung auf die Stadtverwaltung.

AUDIO: Aktuelle Lage in der Ukraine am Montagnachmittag (5 Min) Aktuelle Lage in der Ukraine am Montagnachmittag (5 Min)

Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gehen Dienstag weiter

Die vierte Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland, die am Montagmorgen per Videokonferenz begonnen hatte, ist gestoppt worden und soll am Dienstag fortgesetzt werden. "Die Verhandlungen werden bis morgen für eine technische Pause unterbrochen", erklärte der ukrainische Verhandlungsführer Podoljak. In den Verhandlungsgruppen müsse noch gearbeitet und einzelne Begriffe geklärt werden. Die vierte Runde der Gespräche konzentriert sich nach ukrainischen Angaben auf einen Waffenstillstand, einen Abzug der russischen Truppen und Sicherheitsgarantieren für die Ukraine.

Schon 147.000 Geflüchtete in Deutschland registriert

In Deutschland sind aktuell knapp 147.000 Geflüchtete aus der Ukraine registriert worden. Das sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag. Die eigentliche Zahl könne aber auch höher liegen. Seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar sind mehr als 2,8 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Das ergeben Daten der Vereinten Nationen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

