Stand: 13.08.2022 14:07 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Weitere Schiffe mit Agrar-Fracht gestartet

Zwei weitere Frachter mit Agrarprodukten haben in der Ukraine abgelegt und Kurs auf die Türkei genommen. Die beiden Schiffe - eins beladen mit 12.000 Tonnen Mais, eins mit 3.000 Tonnen Sonnenblumenkerne - liefen im Hafen von Tschornomorsk aus, wie das türkische Verteidigungsministerium mitteilte.

Damit haben den Angaben zufolge inzwischen insgesamt 16 Frachter die Schwarzmeerhäfen der Ukraine seit dem Mitte Juli von der Türkei und den Vereinten Nationen vermittelten Abkommen für eine Lockerung der russischen Seeblockade verlassen. Mit dem Abkommen sollen globale Getreide- und Lebensmittel-Engpässe vermieden werden. Die Ukraine zählte vor dem russischen Angriff zu den größten Getreide-Exporteuren weltweit.

Russland: Haben volle Kontrolle über Donezker Vorort Pisky

Russische Streitkräfte haben erneut die Eroberung der Ortschaft Pisky am Rande der ostukrainischen Stadt Donezk für sich reklamiert. Man habe die volle Kontrolle über den Vorort Pisky übernommen, zitiert die russische Nachrichtenagentur Interfax das Verteidigungsministerium in Moskau. Russische und pro-russische Kräfte hatten erst vor gut einer Woche erklärt, dass sie die vollständige Kontrolle über das Dorf übernommen hätten.

Kanzler Scholz mahnt Zusammenhalt an

Mit Blick auf weitere Belastungen in den kommenden Monaten hat Kanzler Scholz (SPD) alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland aufgerufen, zusammen zu halten. Dieses Jahr sei mit großen Herausforderungen verbunden. In seiner wöchentlichen Videobotschaft nannte der Kanzler etwa den Krieg, den Russland gegen die Ukraine angezettelt habe. Zudem gebe es Herausforderungen für die Energiesicherheit hierzulande. Scholz verwies zudem auf die steigenden Preise. Deutschland habe sich darauf vorbereitet, als Land gemeinsam durch diese Zeit gehen zu können, so Scholz.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.