Stand: 28.05.2022 07:24 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Ukrainische Truppen im Donbass unter Druck

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat eingeräumt, dass die Truppen seines Landes im Donbass unter Druck geraten sind. In seiner täglichen Videoansprache bezeichnete er die Lage als sehr schwierig. Russland setze im Osten der Ukraine ein Maximum an Artillerie und Reserven ein. Es gebe Raketen- und Luftangriffe. Die ukrainische Armee verteidige das Land mit allen verfügbaren Ressourcen. Besonders umkämpft ist die Stadt Sjewjerodonezk. Nach ukrainischen Angaben ist sie zu zwei Dritteln von der russischen Armee umzingelt. Das ukrainische Militär schließt einen Rückzug nicht aus. Russische Separatisten in der Region Donezk meldeten derweil, sie hätten die strategisch wichtige Stadt Lyman eingenommen.

Scholz auf Katholikentag: Putin darf mit Krieg nicht durchkommen

Gestern hatte Bundeskanzler Scholz auf dem Katholikentag in Stuttgart betont, dass Deutschland verpflichtet sei, die Ukraine im Kampf gegen Russland zu unterstützen. Die Bundesrepublik habe sich entschieden, dem Opfer des Angriffskriegs beizuspringen. Präsident Putin dürfe mit seinem zynischen, menschenverachtenden Krieg nicht durchkommen. Dieser richte sich nicht allein gegen die Ukraine, sondern allgemein gegen die Werte der westlichen Demokratie. Diese seien aus dem Bekenntnis "Nie wieder" nach zwei verheerenden Weltkriegen entstanden. Bundesentwicklungsministerin Schulze sagte der ukrainischen Regierung deutsche Hilfe beim Wiederaufbau zu. Schulze erklärte im Rahmen eines Besuchs in Kiew, die Bürger des Landes brauchten Strom, Trinkwasser und ein Dach über dem Kopf. Kinder und Jugendliche sollen trotz Krieg weiter in die Schule gehen können und lokale Betriebe durch die Wirtschaftskrise kommen.