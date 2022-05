Stand: 05.05.2022 14:42 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Steinmeier telefoniert mit Selenskyj

Bundespräsident Steinmeier hat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert. Dabei seien "die Irritationen aus der Vergangenheit" ausgeräumt worden, teilte das Bundespräsidialamt mit. Zuvor hatte es geheißen, Steinmeier sei wegen seiner Russland-Politik in seiner Zeit als Bundesaußenminister derzeit als Staatsgast nicht willkommen in der Ukraine. Daraufhin hatte wiederum Bundeskanzler Scholz (SPD) einen Besuch in der Ukraine abgelehnt. Offenbar ist das diplomatische Hin und Her nun beendet: Bundestagspräsidentin Bas (SPD) - nach Steinmeier protokollarisch die zweithöchste Person in Deutschland - ließ mitteilen, sie plane in den kommenden Tagen nach Kiew zu reisen, um an einer Gedenkfeier für die Opfer des Zweiten Weltkrieges teilzunehmen.

Feuerpause in Mariupol angekündigt

In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol bleibt die Lage unübersichtlich. Nach russischen Angaben hält das Militär eine einseitige Feuerpause ein. Über humanitäre Korridore sollen demnach weitere Zivilisten das belagerte Stahlwerk in Mariupol verlassen können. Von ukrainischer Seite gibt es dafür keine Bestätigung. Stattdessen hieß es zumindest heute früh noch, die Kämpfe um das Stahlwerk dauerten an.

