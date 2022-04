Russland-Ukraine-Krieg: Selenskyj fordert härtere Sanktionen Stand: 07.04.2022 06:26 Uhr Die ukrainische Regierung warnt vor neuen Offensiven russischer Truppen im Osten des Landes. Präsident Selenskyj will noch schärfere Sanktionen gegen Russland, um die Aggression zu stoppen. Die News im Überblick.

Selenskyj forderte ein Embargo auf russisches Erdöl und einen vollständigen Ausschluss des russischen Bankensystems vom internationalen Finanzwesen. Sollte es kein "wirklich schmerzhaftes Sanktionspaket" und keine Lieferungen der von Kiew geforderten Waffen an die Ukraine geben, werde Russland dies als "Erlaubnis zum Vormarsch" sehen, sagte Selenskyj in einer in der Nacht zum Donnerstag veröffentlichten Videoansprache.

Zugleich warnte Selenskyj vor einer neuen Offensive des russischen Militärs im Osten der Ukraine. Moskau baue weiter Kampfkraft auf, um seine Ambitionen im Donbass-Gebiet zu verwirklichen. Die Regierung in Kiew rief Menschen in den Gebieten Luhansk, Donezk und Charkiw bereits zur Flucht auf. Sie rechnet damit, dass von der Hauptstadt Kiew abgezogene russische Truppen im Osten eingesetzt werden. Selenskyj betonte: "Wir werden kämpfen und uns nicht zurückziehen." Er rief zudem die Menschen in Russland dazu auf, ein Ende des Krieges zu fordern. Die Ermordung von Zivilisten in von russischen Truppen besetzen Städten wie Butscha müsse ein entscheidendes Argument sein.

Nato-Außenminister beraten über weitere Unterstützung für Ukraine

US-Außenminister Blinken hatte sich am Mittwoch in Brüssel dafür ausgesprochen, den Druck auf Russland weiter zu erhöhen. Es gehe darum, die Bemühungen nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern sie weiter auszubauen. Heute wollen die Nato-Außenminister in Brüssel über die weitere Unterstützung der Ukraine sowie eine Verstärkung der Verteidigungsfähigkeiten im östlichen Bündnisgebiet sprechen. Die USA und Großbritannien verhängten bereits neue Sanktionspakete, die unter anderem Strafmaßnahmen gegen Russlands größte Bank Sberbank sowie ein Verbot neuer Investitionen in Russland enthalten. Auch die EU bereitet weitere Sanktionen vor.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie bei tagesschau.de.

