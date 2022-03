Russland-Ukraine-Krieg: Scholz fordert von Putin Waffenstillstand Stand: 18.03.2022 10:57 Uhr Bundeskanzler Scholz forderte im Telefonat mit Russlands Präsident Putin einen Waffenstillstand in der Ukraine. Aktuelle News zum Russland-Ukraine-Krieg im Überblick.

Bundeskanzler Scholz hat Russlands Präsidenten Putin nach Angaben eines Regierungssprechers zu einem möglichst schnellen Waffenstillstand in der Ukraine aufgefordert. In einem knapp einstündigen Gespräch habe Scholz zudem darauf gepocht, dass die humanitäre Lage verbessert werden müsse und man sich um eine diplomatische Lösung des Konflikts bemühen solle, teilte der Sprecher mit. Russische Nachrichtenagenturen meldeten, Putin habe Scholz gesagt, dass die Ukraine versuche, die Gespräche mit Russland zu verlangsamen. Die Regierung in Kiew habe unrealistische Vorschläge unterbreitet. Die russische Führung sei bereit, nach Lösungen zu suchen, die ihren grundsätzlichen Einstellungen entsprechen.

Fluchtkorridore angekündigt

Nahe der westukrainischen Großstadt Lwiw hatten sich am Morgen heftige Explosionen ereignet. Über dem angegriffenen Gebiet in der Nähe des Flughafens von Lwiw stieg eine dichte Rauchwolke auf. Ukrainischen Angaben zufolge sind für heute landesweit erneut neun Fluchtkorridore unter anderem aus Mariupol und Sumy geplant, über die Zivilisten aus umkämpften Gebieten in Sicherheit gebracht werden sollen. Die Vereinten Nationen haben unterdessen eine Untersuchung zu zivilen Opfern in der Ukraine gefordert. In einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates hieß es, die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

