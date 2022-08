Stand: 25.08.2022 14:13 Uhr Krieg in der Ukraine: Russland räumt Beschuss von Bahnhof ein

Russland hat den Beschuss des Bahnhofs im ukrainischen Tschaplyne eingeräumt. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, eine Rakete habe einen Waffentransportzug getroffen. Man habe aber keine Zivilisten ins Visier genommen. Die Bahn-Infrastruktur sei ein legitimes militärisches Ziel, hieß es. Bei dem Angriff auf den Bahnhof und ein Wohngebiet waren ukrainischen Angaben zufolge 25 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 30 wurden verletzt.

Scholz trifft ukrainische Soldaten in Ostholstein

Bundeskanzler Scholz hat am Donnerstag das Ausbildungsprogramm für Ukrainer am Flugabwehrkanonenpanzer Gepard in Schleswig-Holstein besucht. Dabei sprach Scholz auch mit den Ausbildern auf dem Truppenübungsplatz Putlos. Für die Schulung ist der Hersteller, der Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann, zuständig. Der Kanzler betonte nach dem Treffen, Deutschland werde die Ukraine weiter auch militärisch gegen die russischen Angriffe unterstützen. Unter den Teilnehmern in Putlos an der Ostsee sind nicht nur ukrainische Soldaten, sondern auch Freiwillige aus dem Land. Insgesamt sollen 30 Gepard-Panzer an die Ukraine ausgeliefert werden.

Weitere Informationen Bundeskanzler Scholz besucht ukrainische Soldaten in Putlos Am Donnerstag war der Kanzler im Kreis Ostholstein zu Gast. Er informierte sich über die Ausbildung ukrainischer Einheiten am Gepard-Panzer. mehr

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.