Russland-Ukraine-Krieg: Feuer in Atomkraftwerk gelöscht Stand: 04.03.2022 07:38 Uhr Russland hat nach ukrainischen Angaben das größte Atomkraftwerk Europas angegriffen. Auf dem Gelände des AKW in Saporischschja brach ein Brand aus. Das Feuer soll inzwischen gelöscht sein. Es gibt weiter Gefechte um die Großstädte Charkiw, Mariupol, und Kiew. News zum Krieg im Überblick.

Nach Angaben lokaler Behörden hatten russische Truppen in der Nacht das Atomkraftwerk östlich von Kiew unter Beschuss genommen. Dabei war offenbar ein Trainingskomplex auf dem Gelände in Brand geraten. Dem ukrainischen Katastrophenschutz zufolge wurde das Feuer am Morgen gelöscht. Nach ersten Informationen wurde keine erhöhte Radioaktivität gemeldet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem gezielten Beschuss von Reaktorblöcken durch russische Panzer. Der britische Premier Boris Johnson spricht von einer direkten Gefährdung der Sicherheit ganz Europas und will eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates erreichen.

AUDIO: Brand in Atomkraftwerk - Lage unter Kontrolle (9 Min) Brand in Atomkraftwerk - Lage unter Kontrolle (9 Min)

Das Pentagon hat wegen des Kriegs in der Ukraine eine neue Hotline mit Russland eingerichtet. Ziel sei, Fehleinschätzungen, militärische Zwischenfälle und Eskalationen zu vermeiden, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Die ukrainische Botschaft in Berlin bittet die Bundesregierung um Lieferung weiterer Waffensysteme für den Kampf gegen die russischen Angreifer, darunter Kampfpanzer, U-Boote und Kampfflugzeuge. Das geht aus einer sogenannten Verbalnote der Botschaft an das Kanzleramt, das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Begründet wird die Bitte damit, dass Putin einen "Vernichtungskrieg" gegen die Ukraine und die Ukrainer begonnen habe, in dem höchst moderne Waffensysteme eingesetzt würden.

Am Donnerstag hatten sich Vertreter der Ukraine und Russlands auf die Schaffung humanitärer Korridore verständigt, um Zivilisten aus besonders umkämpften Kriegsgebieten herausholen zu können. Anfang nächster Woche soll es eine dritte Verhandlungsrunde geben. Die Außenminister der EU-Staaten kommen heute Nachmittag erneut zu einem Sondertreffen in Brüssel zusammen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Weitere Informationen Hier können Sie für die Menschen in der Ukraine spenden Der NDR unterstützt den gemeinsamen Spendenaufruf von "Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft". mehr

Im NDR Info Hörfunk werden Sie regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht:

Auf tagesschau.de gibt es im Netz rund um die Uhr die neuesten Informationen zur Lage in der Ukraine:

Weitere Informationen Live-Blog: Vitali Klitschko - "Jeden Tag sterben viele Zivilisten" Das sagte der Bürgermeister von Kiew im ARD-Morgenmagazin. In seiner Stadt seien schon etwa 100 Zivilisten getötet worden. Mehr bei tagesschau.de. extern

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Meldungen zum Thema aus Norddeutschland:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 03.03.2022 | 22:00 Uhr