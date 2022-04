Russland-Ukraine-Krieg: Explosionen im Westen und Südosten der Ukraine Stand: 06.04.2022 06:56 Uhr Ukrainische Medien haben über Explosionen in den Gebieten Lwiw im Westen und Dnipropetrowsk im Südosten des Landes berichtet. Heute kommen die Außenminister der NATO-Staaten zusammen. Die Allianz will die Ukraine im Krieg gegen Russland weiter unterstützen. Die News im Überblick.

Ukrainische Medien haben über Explosionen in den Gebieten Lwiw im Westen und Dnipropetrowsk im Südosten des Landes berichtet. Der Chef der Militärverwaltung von Lwiw, Maxym Kosyzkyj, habe Explosionen in der Nähe der Stadt Radechiw nordöstlich von Lwiw bestätigt, berichtete die "Ukrajinska Prawda" in der Nacht. Es gebe noch keine Informationen über Opfer oder Schäden, hieß es weiter. Nach Angaben aus Kiew sind gestern mehr als 3.000 Menschen aus umkämpften Gebieten des Landes evakuiert werden. Rund 2.200 Menschen seien aus der schwer umkämpften und größtenteils zerstörten Stadt Mariupol und dem nahen Berdjansk nach Saporischschja gebracht worden, teilte die Vizeregierungschefin Wereschtschuk in einer auf Telegram veröffentlichten Videobotschaft mit. Weitere mehr als 1.000 Menschen seien aus der Region Luhansk in Sicherheit gebracht worden.

Außenminister der NATO-Staaten kommen zusammen

In einer per Videoschalte nach New York übertragenen Rede sagte der ukrainische Präsident Selenskyj gestern, Russland müsse zur Rechenschaft gezogen werde. Es habe "Verbrechen" verübt und "Hunderttausende" Ukrainer nach Russland verschleppt. Dem UN-Sicherheitsrat warf Selenskyj im Russland-Ukraine-Krieg Versagen vor: "Es ist offensichtlich, dass die zentrale Institution der Welt zum Schutz von Frieden nicht effektiv arbeiten kann."Die EU-Kommission schlägt weitere Sanktionen gegen Russland vor. Dazu gehören Einfuhrverbote für Kohle, Holz, Zement und alkoholische Getränke. Kommissionspräsidentin von der Leyen verwies zur Begründung auf die erschossenen Zivilisten im ukrainischen Butscha. Die EU macht Russland dafür verantwortlich. Heute kommen die Außenminister der NATO-Staaten zusammen. Die Allianz will die Ukraine im Krieg gegen Russland weiter unterstützen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

