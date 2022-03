Russland-Ukraine-Krieg: Evakuierung in Mariupol scheitert offenbar erneut Stand: 06.03.2022 15:08 Uhr Der für heute geplante erneute Versuch, Einwohner der Hafenstadt Mariupol in Sicherheit zu bringen, konnte offenbar nicht durchgeführt werden. Laut Vereinten Nationen sind bislang mehr als 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Die News im Überblick.

Die Evakuierung von Zivilisten aus der südukrainischen Hafenstadt Mariupol ist nach ukrainischen Angaben erneut wegen russischen Beschusses gescheitert. Die geplanten Evakuierungen entlang vorgesehener humanitärer Korridore seien gestoppt worden. Schon am Sonnabend war eine erste geplante Evakukierungsaktion gescheitert, weil eine vereinbarte Feuerpause nicht eingehalten wurde. Dafür hatten sich die ukranische und russische Seite gegenseitig verantwortlich gemacht.

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 1,5 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, erklärte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, in Genf. Die meisten Menschen flohen laut dem Hilfswerk UNHCR in den ersten zehn Tagen seit Kriegsbeginn nach Polen. Die weiteren Flüchtlinge verteilten sich auf andere europäische Länder.

AUDIO: Kämpfe in der Ukraine (25 Min) Kämpfe in der Ukraine (25 Min)

Ukraine: Russische Armee nähert sich Flughafen in Kiew

Der ukrainische Generalstab erklärte am Sonntagmorgen, der Hauptfokus der seit dem 24. Februar laufenden russischen Offensive sei weiter die Umzingelung der Städte Kiew, Charkiw im Osten und Mykolajiw im Süden. Russische Einheiten versuchten, in die südwestlichen Außenbezirke von Kiew einzudringen. Zudem näherten sie sich der Autobahn von der Kiewer Vorstadt Browary nach Boryspil, wo der internationale Flughafen Kiews liegt. Laut einer Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben russische Streitkräfte mit Raketen den Flughafen der Stadt Winnyzja zerstört.

Erdogan fordert von Putin Einhaltung der Feuerpausen

Unterdessen hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan per Telefonat mit Russlands Staatschef Wladimir Putin über den Krieg in der Ukraine beraten. Erdogan habe dabei vor allem gefordert, dass russische Truppen die vereinbarten Feuerpausen einhalten, damit die Bevölkerung über humanitäre Korridore fliehen könnten, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Zudem habe er auf ein Friedensabkommen gedrängt. Laut dem Kreml bekräftigte Putin die Bereitschaft Russlands zum Dialog mit der ukrainischen Führung und mit "ausländischen Partnern" mit dem Ziel, den Konflikt zu lösen. Ein Ende der "Spezial-Operation" sei nur möglich, wenn Kiew die Kampfhandlungen einstelle und die Bedingungen Russlands erfülle.

Auf NDR Info hören Sie regelmäßig die News zum Ukraine-Konflikt:

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

Auf tagesschau.de gibt es im Netz rund um die Uhr die neuesten Informationen zur Lage in der Ukraine:

Weitere Informationen Live-Blog: 2.000 Festnahmen bei russischen Anti-Kriegs-Demos Bei erneuten Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine sind in Russland Bürgerrechtlern zufolge rund 2.000 Menschen festgenommen worden. Mehr bei tagesschau.de. extern

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Meldungen zum Thema aus Norddeutschland:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 06.03.2022 | 15:00 Uhr