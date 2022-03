Russland-Ukraine-Krieg: Drei EU-Regierungschefs wollen nach Kiew reisen Stand: 15.03.2022 11:15 Uhr Morawiecki, Fiala und Jansa wollen heute nach Kiew reisen. Die vierte Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland soll fortgesetzt werden. Die News im Überblick.

Ungeachtet der andauernden Kämpfe auch in Kiew haben die Regierungschefs aus Polen, Tschechien und Slowenien - Morawiecki, Fiala und Jansa - angekündigt, noch heute nach Kiew zu reisen. Nach polnischen Angaben wollen sie dort den ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen. Es gehe darum, der Ukraine die volle Unterstützung der gesamten EU zuzusichern.

In der Millionenstadt Charkiw im Osten des Landes waren in der Nacht erneut Raketen eingeschlagen. Mehrere Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Nachrichtenagenturen berichten außerdem von starken Explosionen in der Hauptstadt Kiew heute früh. Die Unterhändler Russlands und der Ukraine wollen heute ihre Verhandlungen über eine Waffenruhe fortsetzen.

AUDIO: Osteuropa-Expertin von Steinsdorff: "Putin hat sich erstmals verkalkuliert" (6 Min) Osteuropa-Expertin von Steinsdorff: "Putin hat sich erstmals verkalkuliert" (6 Min)

UN befürchtet weltweite Hungerkrise

UN-Generalsekretär António Guterres hat wegen des Ukraine-Kriegs vor einem "Wirbelsturm des Hungers" weltweit gewarnt. Mehr als die Hälfte der Weizenlieferungen des Welternährungsprogramms kämen aus der Ukraine. Die globalen Lebensmittelpreise hätten nach UN-Berechnung den höchsten Stand aller Zeiten erreicht.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

