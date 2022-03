Russland-Ukraine-Krieg: Diplomatische Bemühungen gehen weiter Stand: 12.03.2022 15:19 Uhr Tag 17 des Kriegs in der Ukraine: Es sind offenbar wieder Feuerpausen und Fluchtkorridore in mehreren Städten geplant. In der Nacht gingen laut Meldungen der Behörden Angriffe in verschiedenen Gebieten weiter. Es gibt aber neue Vermittlungsversuche. Die News im Überblick.

Bundeskanzler Scholz (SPD) und Frankreichs Präsident Macron telefonierten heute ein weiteres Mal mit dem russischen Präsidenten Putin - sie forderten nach Angaben eines Regierungssprechers erneut einen sofortigen Waffenstillstand und einen Einstieg in eine diplomatische Lösung des Konflikts. Putin wiederum unterrichte seine beiden Gesprächspartner nach Angaben des Kreml über den Stand der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Der ukrainische Präsident Selenskyj bat Scholz und Macron nach eigenen Angaben, sich um die Freilassung des mutmaßlich entführten Bürgermeisters der Stadt Melitopol zu bemühen.

Zur Rettung von Zivilisten aus umkämpften ukrainischen Städten sollen heute nach Angaben der Behörden insgesamt mehr als ein Dutzend Fluchtkorridore geöffnet werden - unter anderem rund um die Hauptstadt Kiew, in der Region Sumy im Nordosten sowie für die belagerte Hafenstadt Mariupol im Südosten. Ein Hilfskonvoi versucht erneut, Lebensmittel und Medikamente nach Mariupol zu bringen. Allerdings gibt es Meldungen, wonach die vereinbarten Feuerpausen teilweise gebrochen wurden. "Die Situation ist kompliziert", wird ein Gouverneur aus Donetzk zitiert.

Russische Armee setzt Offensive fort

In der Nacht zu Sonnabend und am frühen Morgen waren in mehreren ukrainischen Städten - unter anderem in Lwiw, Odessa und Charkiw - den Meldungen der dortigen Behörden zufolge Luftschutzsirenen zu hören. Rund um Kiew gebe es russische Offensiven, teilte der ukrainische Generalstab mit. Ein Luftwaffenstützpunkt und ein Munitionslager seien getroffen worden, heißt es. In Mariupol wurde nach Angaben des ukrainischen Außenministeriums eine Moschee beschossen, in Mykolajiw offenbar mehrere Kliniken.

Seit Beginn des Krieges sind knapp 123.000 Menschen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, wie das Bundesinnenministerium heute mitteilte. Außenministerin Baerbock (Grüne) kündigte an, dass Deutschland 2.500 ukrainische Flüchtlinge aus Moldau aufnimmt. Es solle auch eine Luftbrücke errichtet werden.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

