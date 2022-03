Russland-Ukraine-Krieg: Angriffe in mehreren Städten Stand: 16.03.2022 11:11 Uhr Russland beschießt offenbar weiterhin große Städte in der Ukraine mit Raketen. Auch aus der Hauptstadt Kiew werden nach ukrainischen Angaben Explosionen gemeldet. Heute beraten die NATO-Verteidigungsminister über den Ukraine-Krieg. Die News im Überblick.

Russland beschießt weiterhin große Städte in der Ukraine mit Raketen. In der schwer umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol sollen russische Soldaten ein Krankenhaus unter ihre Kontrolle gebracht haben. Die ukrainische Vize-Ministerpräsidentin Wereschtschuk gibt an, 400 Patienten und Mitarbeiter würden als Geiseln gehalten. Eine unabhängige Überprüfung dieser Angaben ist nicht möglich. Mehrere ukrainische Städte sind heute früh wieder mit Rakten beschossen worden, Explosionen werden aus Kiew, Charkiw und der Gegend um die Schwarzmeer-Stadt Odessa gemeldet.

Vertreter Russlands und der Ukraine wollen ihre Verhandlungen über ein Ende der Kämpfe heute fortsetzen. Der ukrainische Präsident Selenskyj äußerte sich vorsichtig optimistisch, dass es dabei Fortschritte geben könnte. Die Verhandlungspositionen hörten sich inzwischen realistischer an, sagte er in einer Videobotschaft. Russlands Außenminister Lawrow sieht Chancen für eine Einigung in einigen Punkten. In einem Interview sagte Lawrow, ernsthaft diskutiert werde über einen neutralen Status der Ukraine.

Polnischer Vize-Regierungschef fordert NATO-"Friedensmission"

Polen hat eine "Friedensmission" der NATO zur Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland gefordert. "Diese Mission kann keine unbewaffnete Mission sein", zitierte die polnische Nachrichtenagentur PAP den Vize-Regierungschef Kaczynski, der am Dienstag mit den Regierungschefs von Polen, Slowenien und Tschechien nach Kiew gereist war und dort den ukrainischen Präsidenten Selenskyj zum Gespräch traf. "Sie muss versuchen, humanitäre und friedliche Hilfe in der Ukraine zu leisten." Die Mission müsse in der Lage sein, auf ukrainischem Gebiet zu agieren und sich selbst zu verteidigen. Polens Ministerpräsident Morawiecki fordert zudem den schnellen EU-Beitritt für die Ukraine.

Kanzler Scholz schloss erneut aus, dass die NATO militärisch in den Ukraine-Krieg eingreift. Der SPD-Politiker sagte auf einer Veranstaltung in Berlin, der Westen setze weiter auf die Sanktionen, die er gegen Russland verhängt hat. Heute wollen die Verteidigungsminister des Militärbündnisses über den Ukraine-Krieg beraten.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

