Russland-Ukraine-Krieg: 50 Prozent gegen Lieferung schwerer Waffen Stand: 23.04.2022 07:27 Uhr Die Hälfte der Deutschen sprach sich in einer Umfrage gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine aus. UN-Generalsekretär Guterres spricht am Donnerstag mit der ukrainischen Regierung. Die News im Überblick.

50 Prozent der Deutschen sind gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine, 43 Prozent sind dafür. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des INSA-Instituts im Auftrag der "Bild"-Zeitung. 55 Prozent der SPD-Wähler sprachen sich demnach gegen, 41 Prozent für die Lieferung aus. Bei den Unionswählern stimmten dagegen 55 Prozent für die Lieferung schwerer Waffen,40 Prozent dagegen. 72 Prozent der Grünen-Wähler sprachen sich laut Umfrage für die Lieferung aus, 25 Prozent dagegen. Bei einer Forsa-Umfrage vor wenigen Tagen hatten sich noch 51 Prozent für und 37 Prozent gegen die Lieferung schwerer Waffen ausgesprochen.

Guterres reist am Donnerstag nach Kiew

UN-Generalsekretär Guterres wird sich am kommenden Donnerstag in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und Außenminister Kuleba treffen. Gutereres hoffe, darüber zu sprechen, was getan werden könnte, um der Ukraine so bald wie möglich Frieden zu bringen, teilte eine UN-Sprecherin mit. Zuvor wird Guterres am Dienstag nach Moskau reisen. Dort sind Gespräche mit Präsident Putin und Außenminister Lawrow geplant.

Ukraine: Angriffe auf ganzer Front bei Donezk

Unterdessen haben die russischen Truppen ihre Angriffe nach ukrainischen Angaben im Donbass-Gebiet verstärkt. "In Richtung Donezk führt der Feind Attacken entlang der gesamten Frontlinie durch", teilte der ukrainische Generalstab am Morgen mit. Die stärksten russischen Angriffe zielen demnach auf die Großstadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk. Sturmversuche auf die Ortschaften Rubischne, Popasna und Marjinka seien abgewehrt worden. Nördlich davon versuchen die Russen bei der Stadt Isjum weiter nach Süden vorzustoßen, um ukrainische Truppen einzukesseln.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

