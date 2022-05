Stand: 11.05.2022 06:30 Uhr Russische Invasion: Ukraine stoppt Gas-Transit in Luhansk

Die Ukraine stoppt ab heute die Durchleitung von russischem Gas im Gebiet Luhansk. Laut dem Netzbetreiber fallen dadurch täglich knapp 33 Millionen Kubikmeter Gas weg - fast ein Drittel der täglich über die Ukraine nach Europa transportierbaren Höchstmenge. Als Grund wird höhere Gewalt angeführt. Die Weiterleitung sei durch die russische Besatzung unmöglich geworden. Russlands Energiekonzern Gazprom wies das zurück und betonte gleichzeitig, das Gas über andere Routen nach Europa umzuleiten, sei technisch nicht zu realisieren.

Weiter Kämpfe in der Ostukraine

In der Ostukraine greifen russische Soldaten und prorussische Separatisten weiter ukrainische Stellungen an. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete, dass russische Kämpfer bis an die Verwaltungsgrenzen des Gebiets Luhansk vorgedrungen seien. Ein Sprecher des Verwaltungsbezirks bezeichnete die russischen Aussagen dagegen als Fantasie. Die Russen hätten die Verteidigung keinesfalls durchbrochen, ukrainische Soldaten hielten die Stellung. Die Region Luhansk in der Ostukraine komplett unter Kontrolle zu bringen, ist ein erklärtes Kriegsziel Russlands.