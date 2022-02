Orkantief "Zeynep" erreicht am Nachmittag die Nordseeküste Stand: 18.02.2022 12:02 Uhr Der nächste Orkan binnen zwei Tagen ist in Norddeutschland im Anmarsch. "Zeynep" wird laut Meteorologen noch heftiger werden als "Ylenia". Die Bahn stoppt sukzessive den Verkehr in Norddeutschland.

Der Orkan erreicht mit ersten Böen die Nordseeküste zwischen 15 und 16 Uhr, so die Berechnungen der Meteorologen. Die Windstärken nehmen demnach im Laufe des Abends und der Nacht immer weiter zu. Gegen 22 Uhr hat der Orkan dann vermutlich den ganzen Norden im Griff - auch im norddeutschen Tiefland muss mit Orkanböen bis Windstärke 12 gerechnet werden. An der Nordseeküste werden in der Nacht die höchsten Windgeschwindigkeiten bis 160 Kilometern pro Stunde erwartet. "Zeynep" zieht schnell ostwärts weiter - rund um Rügen werden die schwersten Orkanböen gegen 6 Uhr am Sonnabendmorgen erwartet.

DWD ruft höchste Warnstufe aus

Ab heute Nachmittag gilt deshalb wieder eine Unwetterwarnung - derzeit bis Sonnabendmorgen um 6 Uhr. Für die Nordseeküste hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar die höchstmögliche Warnstufe ausgegeben und warnt vor extremen Sturmböen. "Man hat in der kommenden Nacht draußen nichts zu suchen", warnt Wetterexperte Frank Böttcher.

Die Rekordwerte beim Wind - die möglicherweise die höchsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1890 werden könnten - seien aber nicht unbedingt beim Wasserstand zu erwarten. Allerdings ist laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) an der Nordseeküste und in Hamburg eine "schwere Sturmflut" möglich. "Wir müssen den Tag abwarten", sagte BSH-Sprecher Bernd Brügge. Erst am Abend sei die Lage klarer.

AUDIO: Meteorologe Heinemann: "Zeynep" sorgt für extreme Wetterlage (5 Min) Meteorologe Heinemann: "Zeynep" sorgt für extreme Wetterlage (5 Min)

Erneut Beeinträchtigungen bei der Bahn

Die Deutsche Bahn stoppt heute sukzessive ihren Fern- und Regionalverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands. Das kündigte ein Konzernsprecher am Vormittag an. Der Stopp des Regionalverkehrs betrifft demnach die Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen sowie Teile Nordrhein-Westfalens und erfolge "im Laufe des Tages". Fahrgäste sollen sich laut Bahn unbedingt im Internet über ihre Züge informieren. Wer bis Sonntag reisen wollte, kann sein Ticket zum Beispiel kostenlos stornieren.

In Niedersachsen wollten die Nahverkehrszüge von Enno, Metronom und Erixx den Betrieb am Morgen wieder aufnehmen. Auf allen Linien seien ab Mittag jedoch wegen der erneuten Unwetterwarnung starke Einschränkungen zu erwarten, schrittweise dürfte auch hier der Verkehr eingestellt werden.

Hamburg: Behinderungen auch im Nahverkehr

In Hamburg soll "Zeynep" seinen Höhepunkt am Abend und in der ersten Nachthälfte zu Sonnabend erreichen. Die Menschen in der Hansestadt müssen sich auf eine schwere Sturmflut mit Wasserständen von drei Metern über dem normalen Hochwasser in der Nacht zu Sonnabend einstellen. Der höchste Wasserstand werde wahrscheinlich zwischen 5 Uhr und 6 Uhr am Samstagmorgen erreicht, sagte Bernd Brügge vom BSH. Für Hochwasserschutzeinrichtungen und Deiche werde das aber nicht zum Problem.

Die Hochbahn wird den Betrieb der U-Bahnlinie 1 im Osten Hamburgs von voraussichtlich 15 Uhr an einstellen. Die U-Bahnen werden laut Hochbahn ab der Haltestelle Volksdorf nicht mehr fahren. Für die Streckenabschnitte bis nach Ohlstedt und Großhansdorf soll ein Ersatzverkehr mit Bussen eingesetzt werden. Auf den oberirdischen Abschnitten der U-Bahn-Linien werden zudem alle Bahnen mit reduzierter Geschwindigkeit fahren. Passagiere müssten sich deshalb auf längere Fahrtzeiten einstellen

Schleswig-Holstein: Stürmische Böen am frühen Nachmittag an der Westküste

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass der Wind in Schleswig-Holstein am Vormittag auflebt. Bereits am frühen Nachmittag treffen stürmische Böen die Westküste. An der Nordseeküste von Schleswig-Holstein und im angrenzenden Binnenland können es die Böen laut DWD auf bis zu 160 Kilometer je Stunde bringen. An der Ostseeküste seien bis zu 135 Kilometer je Stunde möglich.

Niedersachsen: "Zeynep" wirkt sich ab dem Nachmittag aus

In Niedersachsen werden die ersten Auswirkungen von "Zeynep" ab dem Nachmittag erwartet. Insbesondere auf den Ostfriesischen Inseln und an exponierten Lagen müsse mit extremen Orkanböen pro Stunde gerechnet werden, sagte eine DWD-Meteorologin. Die Feuerwehren in Ostfriesland empfehlen Bürgern dringend, während des anstehenden Sturms möglichst in ihren Häusern zu bleiben. Zudem empfiehlt der Feuerwehrverband Ostfriesland einen Aufenthalt an der Nordsee zu meiden.

Mecklenburg-Vorpommern: Orkantief tobt bis Samstagmorgen

Auch Mecklenburg-Vorpommern soll das Orkantief am Abend erreichen. Während vor allem "Ylenia" relativ lange über das Land blies, zieht "Zeynep" laut Meteorologen als sogenannter Schnellläufer vergleichsweise zügig gen Osten. Mit Blick auf die Prognosen für die Nacht zum Sonnabend sagte Uwe Ulbrich vom Wetterstudio Hiddensee: "Das ist schon heftig." Bis zu Windstärke 12, also Böen mit bis zu 130 Stundenkilometern, zeigten die Modelle. "In der zweiten Nachthälfte, also zwischen 3 Uhr und 5 Uhr ungefähr, wird das Maximum sein."

Kaum Fährverkehr zu den Inseln im Norden

Zu den Ostfriesischen Inseln fuhren am Donnerstag keine Fähren. Für heute und morgen gibt es bereits Fahrplanänderungen - etwa für die Fähren nach Borkum und Langeoog. So legte die Fähre von Emden nach Borkum heute bereits um 11 Uhr ab und nicht um 14 Uhr. Die Abfahrt um 17.45 Uhr entfällt. Der Schiffsverkehr nach Langeoog wird ab 14 Uhr eingestellt. Letzte Abfahrt ab Bensersiel ist um 13.30 Uhr, letzte Abfahrt ab Inselbahnhof war bereits um 10.15 Uhr. Auch zwischen Cuxhaven und Helgoland werden nach Angaben der Reederei Cassen Eils heute und am Sonnabend weiter keine Schiffe fahren. Ob der Betrieb am Sonntag wieder aufgenommen wird, soll am Sonnabend entschieden werden. In Schleswig-Holstein blieben viele Fähren zu den Nordfriesischen Inseln und Halligen wegen des Sturms in den Häfen. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) teilte mit, dass sie auf der Föhr-Amrum-Linie mit angepasstem Fahrplan fährt. Passagiere sollten sich vor Fahrtantritt über die Webseite der W.D.R. informieren.

Ausfälle auch im Flugverkehr

Die Lufthansa hatte für gestern deutschlandweit vorsorglich etliche Verbindungen gestrichen. Aktuelle Infos über Starts und Landungen gibt es im NDR Text ab Seite 710.

Harz: Vor Betreten der Wälder wird wegen Sturmschäden gewarnt

Besonders stark traf das Sturmtief "Ylenia" in der Nacht zu Donnerstag den Harz. In der Spitze wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 156 Kilometern pro Stunde gemessen. Der Wert sei kurz nach Mitternacht aufgezeichnet worden, sagte ein DWD-Sprecher. Er wies darauf hin, dass die Zahlen noch vorläufig seien. Die Verwaltung des Nationalparks Harz rät wegen der Sturmschäden dringend vom Betreten der Wälder ab. Es bestehe durch abbrechende Äste und umstürzende Bäume eine "akute Gefahr für Leib und Leben", sagte ein Sprecher.

