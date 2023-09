Nationale Maritime Konferenz: Scholz verspricht Hilfe für Häfen Stand: 14.09.2023 14:08 Uhr Bis Freitag diskutieren in Bremen 800 Teilnehmende auf der Nationalen Maritimen Konferenz (NMK). Schirmherr ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die Konferenz steht unter dem Motto "Standort stärken. Klima schützen. Zukunft gestalten".

Scholz versprach den Ländern zum Auftakt am Donnerstag Unterstützung beim Erhalt und Ausbau der Häfen: "Der Bund bekennt sich klar zu seinem Teil der Verantwortung für leistungsstarke und zukunftssichere Häfen mit den notwendigen Hafeninfrastrukturen." Und: "Aus Sicht der Länder gehört dazu auch eine Erhöhung der finanziellen Mittel - ich weiß es." Konkrete Zusicherungen machte der Kanzler jedoch nicht. Die Küstenländer und die Hafenwirtschaft hatten im Vorfeld eine "Zeitenwende" bei der Finanzierung der Seehäfen gefordert.

"Bremer Erklärung" fordert mehr Geld vom Bund für Seehäfen

Der Bund müsse die Finanzierung der Seehäfen massiv ausweiten, heißt es in einem Schreiben von Montag, das als "Bremer Erklärung" betitelt ist. Allein für die Infrastruktur in den Häfen, welche unter die Zuständigkeit der Länder fällt, werden rund 400 Millionen Euro im Jahr verlangt. Das wird mit gestiegenen Kosten begründet. Diese hätten sich seit 2005 ungefähr verzehnfacht. Seitdem zahlt der Bund jährlich 38,3 Millionen Euro an die Länder. Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) fasste am Donnerstag auf NDR Info die Forderungen der Länder an den Bund zusammen. Dieser müsse künftig das Zehnfache wie bisher in die Häfen investieren, so Leonhard.

AUDIO: Leonhard: "Wir brauchen mehr Geld vom Bund für die Seehäfen" (6 Min) Leonhard: "Wir brauchen mehr Geld vom Bund für die Seehäfen" (6 Min)

"Wenn man bedenkt, was der Bund in die Autobahn-Infrastruktur und die Schienen-Infrastruktur an anderen Stellen investiert, ist das eher ein kleiner Beitrag für das wichtigste Tor der Export-Nation Deutschlands", sagte Leonhardt. Über die Seehäfen werde das meiste an Gütern in andere Länder gebracht und komme nach Deutschland herein.

Habeck: Bremerhaven wird zweiter Standort für Konverter-Bau

Auf der NMK in Bremen ging es auch um das Thema Energiewende: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bekräftigte auf der Konferenz, Bremerhaven solle zweiter Standort für den Bau von Konverterplattformen für Offshore-Windkraftanlagen werden. Er sei zuversichtlich, "dass wir Konverterbau hier an der Küste im Westen und in Rostock erleben werden". In Konverterstationen wird der Strom von Windräder gebündelt und für den möglichst verlustfreien Weitertransport zur Küste in Gleichstrom umgewandelt.

Der Bau der Konverterplattformen schaffe eine neue Wertschöpfungskette für Werften und gebe eine Antwort auf sicherheitspolitische Herausforderungen, sagte Habeck. "Es ist ein Thema von Energiesicherheit und damit von nationaler Sicherheit. Es muss so kommen." Über die Konverterplattformen auf einem Teil der Marinearsenal-Werft in Rostock-Warnemünde und in Bremerhaven laufen seit Monaten Gespräche. Nach Angaben der Bundesregierung wird erwartet, dass von 2026 bis 2045 allein für den deutschen Markt 33 Plattformen benötigt werden, die jeweils ein Auftragsvolumen von 1,5 bis 2 Milliarden Euro hätten.

NMK größtes maritimes Branchentreffen in Deutschland

Die Nationale Maritime Konferenz gilt als die zentrale Veranstaltung der Bundesregierung zur Unterstützung der maritimen Wirtschaft und zugleich als das größte Branchentreffen. Die Konferenz findet seit 2000 alle zwei Jahre statt. Im Fokus steht der Austausch über die globalen, europäischen und nationalen Herausforderungen für Schifffahrt, Schiffbau, Häfen, Meerestechnik und Offshore Wind.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 14.09.2023 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Häfen Energiewende Fischerei Haushaltspolitik Schiffbau