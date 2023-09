Norddeutsche Länder fordern mehr Geld vom Bund für die Häfen Stand: 11.09.2023 13:08 Uhr Die Hafenwirtschaft in Norddeutschland und die Küstenländer fordern vom Bund deutlich mehr Geld für die Häfen. Anlass ist die Nationale Maritime Konferenz, zu der in dieser Woche unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet wird.

Eine Zeitenwende - nicht weniger ist das Ziel der Länder Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern. Die Häfen an Nord- und Ostsee seien wichtig für die gesamte Volkswirtschaft, heißt es in der sogenannten Bremer Erklärung. Dort beginnt am Donnerstag die Nationale Maritime Konferenz.

Küstenländer: Mindestens das Zehnfache erforderlich

Bislang zahlt der Bund den fünf Küstenländern zusammen jährlich rund 40 Millionen Euro an Unterstützung für ihre Häfen. Allein durch Inflation und gestiegene Baukosten wäre mindestens das Zehnfache erforderlich, so die Wirtschaftsminister und -senatorinnen. Hinzu kämen noch Kosten für Investitionen, um die Häfen angesichts der veränderten Weltlage umzubauen. Etwa für Energieimporte per Schiff, die nach dem russischen Überfall auf die Ukraine und Sanktionen gegen Russland stark zugenommen haben.

Titzrath: Bund plant bislang keine höheren Ausgaben

Angela Titzrath, Chefin des Hamburger Hafenbetreibers HHLA und gleichzeitig Präsidentin des Zentralverbands der Seehafenbetriebe (ZDS) zeigt sich allerdings skeptisch: Bislang seien keine höheren Ausgaben für die Häfen beim Bund eingeplant.

Mehr Investitionen in die Häfen fordern auch die norddeutschen Grünen-Fraktionen in den jeweiligen Landtagen und Bürgerschaften. Die Hamburger Grünen-Abgeordnete Miriam Putz sagt: Die Häfen werden in Zukunft noch wichtiger für den Klimaschutz und die Energiesicherheit.

