Hamburger Hafen: Reederei MSC will bei der HHLA einsteigen Stand: 13.09.2023 08:36 Uhr Die Containerreederei MSC will beim Hafenbetreiber Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) einsteigen.

Der in Genf ansässige Konzern habe ein Angebot abgegeben, teilte die HHLA am Mittwoch mit. Demnach soll die knappe Mehrheit das Unternehmens in Besitz Hamburgs bleiben. "Im engen Austausch mit dem Aufsichtsrat der HHLA wird der Vorstand das angekündigte Angebot im besten Unternehmensinteresse und unter Wahrung der Interessen aller Stakeholder prüfen und bewerten", teilte die HHLA mit.

Bürgerschaft müsste Einstieg zustimmen

Einem Einstieg von MSC bei der HHLA müsste auch die Bürgerschaft zustimmen. Erst vergangene Woche hatte Logistik-Milliardär Klaus-Michael Kühne Interesse an der HHLA bekundet - und vom Senat eine klare Absage kassiert.

Bürgermeister Peter Tschentscher, Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard und Finanzsenator Andreas Dressel (alle SPD) und ein Vertreter von MSC informieren derzeit auf einer Pressekonferenz zum Thema.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.09.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburger Hafen