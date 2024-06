NDR Info auf Tour in Emden: Wirtschaftskraft und medizinische Versorgung Stand: 10.06.2024 16:15 Uhr

Die letzte Station führt NDR Info zum Stadtgarten von Emden. Seit Jahren prägen hier viele leere Geschäfte das Bild. Wie gelingt es einigen Einzelhändlern, sich dennoch zu behaupten? Und wie steht es insgesamt um die Wirtschaftskraft der Region rund um den starken Arbeitgeber VW und den Emder Hafen, dem drittgrößte Autoverladehafen Europas?

Wie weit weg ist das Krankenhaus?

Ein weiteres Thema ist die medizinische Versorgung in der Region. Das Krankenhaus in Norden hat im vergangenen Jahr geschlossen und eine Bürgerinitiative kämpft dafür, die Schließung rückgängig zu machen. Der Druck auf die Landarztpraxen ist groß. Umso besser, dass die Uni Oldenburg deutsch-niederländischen Nachwuchs in der Grenzregion ausbildet. Aber reicht das?

