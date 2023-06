Aus für Krankenhaus: 2.500 Menschen demonstrieren in Norden Stand: 03.06.2023 15:33 Uhr Rund 2.500 Menschen haben am Samstag in Norden gegen die geplante Krankenhaus-Schließung demonstriert. Im kommenden Monat soll die Klinik in ein regionales Versorgungszentrum umgewandelt werden.

Mit Transparenten, Trillerpfeifen und Megafonen zogen die Demonstrierenden durch die Innenstadt von Norden. Bürger und Mediziner hatten sich zuvor zu einem Aktionsbündnis für den Erhalt der Norder Klinik zusammengeschlossen und die Demonstration organisiert. Sie sind gegen ein geplantes regionales Versorgungszentrum, denn dieses reicht aus ihrer Sicht nicht aus. Das Aktionsbündnis fordert eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung in den Bereichen Inneres, Chirurgie und Intensivmedizin. Der Weg zum nächsten Krankenhaus betrage zudem mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen 30 Minuten.

VIDEO: Böse Überraschung: Klinik Norden schließt vorzeitig (20.04.2023) (2 Min)

Stadt Norden will Schließung gerichtlich prüfen lassen

Das Norder Krankenhaus soll wegen hoher finanzieller Defizite geschlossen und in ein Versorgungszentrum umgewandelt werden. Der Vorsitzende des Fördervereins des Krankenhauses, Axel Schönian, machte in einer Rede vor den Demonstrierenden dafür die Führungsetage des Krankenhauses verantwortlich. Die schlechte Situation sei bewusst herbeigeführt worden, etwa durch tiefe Einschnitte beim Personal. Das Aktionsbündnis hat angekündigt, neben der Klage der Stadt gegen den Landkreis Aurich eigene juristische Schritte zu gehen. Die Stadt Norden will die geplante Schließung ihres Krankenhauses noch einmal vor Gericht prüfen lassen. Das hat der Stadtrat Anfang der Woche einstimmig entschieden. Er fordert ein Notfall-Angebot rund um die Uhr und behält sich auch eine Klage gegen den Landkreis Aurich vor.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.06.2023 | 15:00 Uhr