NDR im Dialog: Unterwegs für den Austausch

Auf dieser Seite finden Sie alle Angebote rund um das Thema NDR im Dialog. Auch im Jahr 2023 möchte der NDR mit den Menschen in Norddeutschland ins Gespräch kommen. Dafür ist u.a. zwischen dem 01. April und dem 03. Oktober der DialogBus in ganz Norddeutschland unterwegs.

DialogBus-Tour 2023: Wir sind auch in Ihrer Nähe!

Der DialogBus wird in rund 50 Orten im Norden Station machen. Besuchen Sie uns dort und nutzen Sie die Chance persönlich mit den Mitarbeitern des NDR ins Gespräch zu kommen. Informationen zum DialogBus und die Termine der DialogBus-Tour 2023 finden Sie hier.

Karte: Der NDR Dialog-Bus im Sendegebiet

Der NDR DialogBus: Auf Tour durch Norddeutschland

Ab dem 01.04.2023 ist der NDR DialogBus wieder im Sendegebiet unterwegs, um mit den Norddeutschen ins Gespräch zu kommen.

Was ist gut am NDR? Was können wir verbessern? Das und noch mehr wollen wir von unseren Hörer*innen und Zuschauer*innen erfahren! Außerdem möchten wir aber auch mit denjenigen in Kontakt treten, die unsere Angebote gar nicht oder selten nutzen oder dem NDR kritisch gegenüberstehen und mehr über ihre Beweggründe und Nutzungsverhalten erfahren.

Der NDR DialogBus auf Tour

Wo der Bus stoppt, erwarten Sie spannende Gespräche mit Mitarbeiter*innen des NDR. Das Team vor Ort beantwortet Fragen zu Programm und Co., steht aber vor allem für Anregungen, Wünsche und Kritik bereit. Um möglichst viele Menschen zu erreichen macht der DialogBus in rund 50 norddeutschen Orten Station. Die Tour startete Anfang April in Braunschweig. Weitere Stationen sind in Stade, Norden, Goslar und Hamburg-Wilhelmsburg geplant. Im Oktober endete die Tour - aber nur für dieses Jahr. Der Tourkalender wird regelmäßig aktualisiert. Alle Termine finden Sie hier.