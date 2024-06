NDR Info auf Tour "Zeitenwende" und Wohnungsnot in Rostock Stand: 11.06.2024 22:48 Uhr NDR Info ist in dieser Woche auf Tour durch den Norden. Jeden Tag sind wir an einem anderen Ort und wollen dort mit Ihnen ins Gespräch kommen. Außerdem schauen wir auf die Themen, die die Menschen dort bewegen. Am Dienstag sendeten wir vom Universitätsplatz aus Rostock sowie am Abend aus dem Ostseebad Warnemünde.

Früher wurden in Rostock, in der einzigen Großstadt Mecklenburg-Vorpommerns, Kreuzfahrtschiffe gebaut. Heute werden für die Bundeswehr Fregatten repariert. Seit der Übernahme der früheren MV-Werft durch die Marine entwickelte sich die Region mehr und mehr zu einer Art Militärbasis. Laut Bundeswehr arbeiten hier inzwischen knapp 5.400 Menschen in Zivil und in Uniform für die Truppe.

Schwerpunkt Wohnen: Die Südstadt lebt

Wie schauen Werftarbeiter auf diese "Zeitenwende"? Und welche Herausforderungen warten auf Familien, die wegen der Bundeswehr nach Rostock ziehen? Akuter Wohnungsmangel macht einen Neuanfang nicht gerade einfach. In Graal-Müritz am Strand ist der Wohnraum beispielsweise so teuer, dass Arbeitgeber Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu finden.

In den 1960er-Jahren wurde die Rostocker Südstadt gebaut - damals wuchs die maritime Wirtschaft. In der Südstadt sollten Industrie- und Hafenarbeiter und deren Familien Wohnraum finden. Platz für rund 20.000 Menschen. Und wie lebt es sich dort jetzt - gut 60 Jahre später?

