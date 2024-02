Emden: Volkswagen stoppt Passat-Produktion schon im Februar Stand: 21.02.2024 17:32 Uhr Wegen mangelnder Nachfrage stoppt Volkswagen die Passat-Produktion im Werk Emden bereits Ende dieses Monats. Ursprünglich sollte die Fertigung des Modells erst Ende März beendet werden.

Das hat der Emder Betriebsratschef Manfred Wulff NDR Niedersachsen am Mittwoch bestätigt. Der vorgezogene Produktions-Stopp in Emden betrifft auch mehrere Hundert Leiharbeitende. Von den insgesamt 700 Leiharbeitern werden nach NDR Informationen einige Hundert bereits Ende dieses Monats nicht mehr weiterbeschäftigt. Die übrigen sollen den Standort Emden zum Jahresende verlassen.

Beschäftigte werden an E-Autos geschult

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verbrenner-Fertigung sollen den Angaben zufolge Anfang März an die Montagelinien für E-Autos wechseln. Dort sollen sie nach Auskunft des Betriebsrats für ihre künftigen Tätigkeiten an E-Autos qualifiziert werden. Im Werk Emden werden die E-Modelle ID.4 und ID.7 produziert. Weil auch hier die Nachfrage hinter den Erwartungen zurückbleibt, baut Volkswagen die Elekromodelle derzeit nur in einer Schicht. Im Sommer soll eine zweite Schicht folgen.

Passat-Produktion geht nach Bratislava

Ende Januar hatte Volkswagen wegen geringer Nachfrage in Emdenzwei Schließtage angesetzt. Die Produktion des Passat wird wie geplant in wenigen Wochen in das slowakische VW-Werk in Bratislava verlagert. Als einzigen Verbrenner baut Volkswagen in Emden noch das Modell Arteon. Die Fertigung des Arteon, aktuell laufen täglich etwa 40 Stück vom Band, soll nach und nach auslaufen. Insgesamt sind am VW-Standort Emden rund 8.000 Menschen beschäftigt.

Schlagwörter zu diesem Artikel VW