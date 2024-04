Stand: 23.04.2024 13:57 Uhr Norden: Mediziner kritisieren "desolate" Gesundheitsversorgung

Aus Norden und Umgebung haben 28 niedergelassene Ärzte einen Brandbrief an die Politik geschickt. Sie kritisieren darin den ihrer Meinung nach desolaten Zustand der Gesundheitsversorgung vor Ort, nachdem das Krankenhaus in Norden (Landkreis Aurich) im Sommer 2023 geschlossen wurde. Die Ärzte und Ärztinnen fordern in dem Brief, dass die Menschen in der Region bei Notfällen besser versorgt werden müssten - rund um die Uhr, an allen Tagen in der Woche. Seit das Krankenhaus in Norden in ein Gesundheitszentrum umgewandelt wurde, sei dies nicht mehr der Fall, heißt es. Der Brief sei an den Landrat Olaf Meinen (parteilos), die Landkreisverwaltung sowie an alle im Kreistag vertretenen Fraktionen verschickt worden, so ein Sprecher. Die Klinik war geschlossen worden, weil ab 2026 in Georgsheil (Landkreis Aurich) eine neue Zentralklinik gebaut wird. Sie soll die bisherigen Krankenhäuser in Norden, Emden und Aurich ersetzen.

