NDR Info auf Tour: Wahl-Nachlese in Greifswald Stand: 10.06.2024 12:00 Uhr NDR Info ist in dieser Woche auf Tour durch den Norden. Jeden Tag sind wir an einem anderen Ort und wollen dort mit Ihnen ins Gespräch kommen. Außerdem schauen wir auf die Themen, die die Menschen dort bewegen. Tourstart ist heute auf dem Marktplatz in Greifswald.

Die Tourwoche startet politisch: In Mecklenburg-Vorpommern haben die Menschen am Sonntag nicht nur über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments abgestimmt, sondern bei der Kommunalwahl auch über ihre Vertreterinnen und Vertreter in der Region. Den Ergebnissen nach ist die AfD in drei Landkreisen sowie in den kreisfreien Städten Rostock und Schwerin die stärkste Kraft. Im Rest des Landes hat die CDU die Nase vorn. Auch das BSW geht mit einem Erfolg aus der Wahl im Nordosten.

AUDIO: Wahlen in MV: AfD siegt bei Europawahl (6 Min) Wahlen in MV: AfD siegt bei Europawahl (6 Min)

Löcknitz: Nachbarchschaft mit Polen

Mecklenburg-Vorpommern hat eine lange Grenze mit Polen. Da gibt es natürlich viel Kontakt zum Nachbarland. Das kleine Löcknitz ist nur zehn Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt. Dort lernen schon die kleinsten beide Sprachen. Das Dorf wirbt um polnische Familien, auch um die gute Infrastruktur des Ortes zu erhalten.

AUDIO: NDR Info auf Tour: Löcknitz wirbt polnische Familien an (3 Min) NDR Info auf Tour: Löcknitz wirbt polnische Familien an (3 Min)

Die ganze Woche auf Tour

Bis 14. Juni sendet das NDR Info Fernsehen jeden Tag um 14, 16, 17 und 21.45 Uhr aus einem anderen Ort: Heute aus Greifswald, am Dienstag aus Rostock, am Mittwoch aus Flensburg, am Donnerstag aus Cuxhaven und am Freitag aus Emden. Auch im Radioprogramm auf NDR Info sind wir nachmittags live dabei.

In Greifswald, Cuxhaven und Emden macht während der Tour von NDR Info auch der NDR DialogBus Station und lädt zum Gespräch mit NDR Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein.

