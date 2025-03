75 Jahre ARD - Ihre Wünsche, unsere Zukunft!

1950 wurde die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) gegründet. An welche Highlights der vergangenen Jahrzehnte erinnern Sie sich - und was sind Ihre Wünsche für die Zukunft? Erzählen Sie es uns bei "Mitreden! Deutschland diskutiert" am Donnerstag um 20.15 Uhr. Wir freuen uns auf Sie!

Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Florian Hager

Intendant des Hessischen Rundfunks und ARD-Vorsitzender

Prof. Dr. Wiebke Loosen

Senior Researcher am Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut (HBI)

1950 fiel mit dem Zusammenschluss der sechs westdeutschen Sender der Startschuss. Anfangs gab es neben Radio noch dreimal die Woche Fernsehprogramm - inzwischen bietet die ARD ein multimediales Angebot - mit den erfolgreichen Streamingplattformen ARD Mediathek und ARD Audiothek.

Weitere Informationen Fürs Erste: 75 Jahre ARD Die ARD feiert den 75. Geburtstag und wir blicken zurück: Im Westen entsteht eine Demokratie und mit ihr der erste unabhängige Rundfunk. extern

Vor welchen Herausforderungen steht die ARD?

Wir wollen mit Ihnen auf die Anfänge und auf die Wegmarken der vergangenen Jahrzehnte zurückschauen. In den Blick nehmen wollen wir aber auch die aktuellen Herausforderungen und die Zukunft der ARD. Zu Gast in der Sendung ist dazu auch Florian Hager, Intendant des Hessischen Rundfunks und aktuell ARD-Vorsitzender. Er sagt: "In einer Zeit, in der die Gesellschaft zunehmend gespalten scheint, ist unser Auftrag klar: Durch unser Programm müssen wir Brücken bauen, Perspektiven erweitern und den Dialog fördern."

Wie werden die nächsten Reformen der ARD aussehen?

Wie positioniert sich die ARD in einer sich stark verändernden Medienlandschaft? Welche Rolle kann KI spielen, welche Rolle darf sie spielen? Außerdem stehen große Reformen an, die ARD soll insgesamt schlanker werden. Welche Schritte sind erforderlich? Wie wird es das Publikum bemerken? Über alle diese Fragen sprechen wir. Und wir sind auch gespannt auf Ihre Anrufe und Kommentare!

