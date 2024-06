NDR Info auf Tour: In Cuxhaven hat sich der Wind gedreht Stand: 10.06.2024 16:15 Uhr NDR Info ist in dieser Woche auf Tour durch den Norden. Jeden Tag sind wir an einem anderen Ort und wollen dort mit Ihnen ins Gespräch kommen. Außerdem schauen wir auf die Themen, die die Menschen dort bewegen. Donnerstag senden wir von der Aussichtsplattform "Alte Liebe".

An Tag vier geht es an die Nordseeküste, nach Cuxhaven. Die Stadt erlebt nach wirtschaftlich durchwachsenen Jahren gerade einen Neustart: Die Energiewende schafft Arbeitsplätze. NDR Info ist unterwegs mit Menschen, die neu hierher gezogen sind. Sie zeigen, wie der rasante Ausbau von Windparks im Wasser und an Land bereits einiges verändert hat.

Früher lebte Cuxhaven von der Fischerei. Die gibt es zwar immer noch, aber anders: NDR Info berichtet aus einer Fabrik, die Seelachsfilets herstellt. Dann geht es in die Nordsee, mit Kitesurfern - auf der Suche nach der perfekten Welle.

Die ganze Woche auf Tour

Bis 14. Juni sendet das NDR Info Fernsehen jeden Tag um 14, 16, 17 und 21.45 Uhr aus einem anderen Ort: Donnerstag aus Cuxhaven, von der Aussichtsplattform "Alte Liebe". Am Freitag wird die Woche in Emden beendet. Auch im Radioprogramm auf NDR Info beschäftigen wir uns mit den Themen der Region.

In Cuxhaven und Emden macht während der Tour von NDR Info auch der NDR DialogBus Station und lädt zum Gespräch mit NDR Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein.

