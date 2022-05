Stand: 21.05.2022 16:01 Uhr Krieg in der Ukraine: Viele russische Angriffe im Osten des Landes

Die Ukraine meldet zahlreiche russische Angriffe im Osten des Landes. Laut Generalstab konnten einige von ihnen abgewehrt werden. Panzer des Feindes seien zerstört worden. Russland hat nach eigenen Angaben westlich der Hauptstadt Kiew eine größere Lieferung Waffen aus den USA und europäischen Staaten zerstört. Das Stahlwerk der Hafenstadt Mariupol ist laut Verteidigungsministerium in Moskau mittlerweile komplett von russischen Truppen eingenommen worden. Die verbliebenen ukrainischen Kämpfer hätten sich ergeben. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht.

Russland liefert kein Gas mehr an Finnland

Finnland erhält wie angekündigt von heute an kein Gas mehr aus Russland. Der russische Konzern Gazprom teilte als Grund mit, dass die April-Lieferungen nicht fristgemäß bezahlt worden seien. Das finnische Energieunternehmen Gasum versicherte, dass es in dem nordeuropäischen Land nicht zu Versorgungsproblemen kommen werde. Russland hatte gefordert, dass das Gas in Rubel bezahlt wird, was Finnland ablehnt.

