Krieg in der Ukraine: Selenskyj fordert mehr Hilfe von Deutschland

Selenskyj appelliert: Helfen Sie uns diesen Krieg zu stoppen! Stand: 17.03.2022 09:51 Uhr Vor den Abgeordneten des Deutschen Bundestages kritisierte der ukrainische Präsident Selenskyj die deutsche Politik scharf. Aktuelle News im Überblick.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich in einer Videoansprache an den Deutschen Bundestag gewendet. Tausende Ukrainer seien bereits gestorben, sagte er. "Die Besatzer haben 108 Kinder getötet, mitten in Europa, bei uns im Jahre 2022." Selenskyj kritisierte die Entscheidung, die Ukraine nicht in die NATO und EU aufzunehmen und beklagte, dass Deutschland "Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft" an erste Stelle stelle. "Nordstream 2 ist eine Waffe und war eine Vorbereitung auf den großen Krieg", sagte er laut der Übersetzerin des Bundestags.

Selenskyj griff vielfach das Bild einer Mauer auf, die erneut zwischen den Menschen in Europa hochgezogen werde. Deutschland habe daran mitgewirkt, diese Mauer zu errichten, um die Ukraine zu isolieren und Russland auszuliefern. Zum Schluss wendete er sich an Bundeskanzler Scholz: "Zerstören sie diese Mauer, zeigen Sie Führungskraft. Helfen Sie uns, diesen Krieg zu stoppen!" Die Abgeordneten hatten sich zu Beginn der Rede erhoben. Mit "Entsetzen" sehe man Angriffe auf zivile Ziele wie Wohnungen, Krankenhäuser und Kindergärten, sagte Bundestagsvizepräsidentin Kathrin Göring-Eckert vorab. Die Rede hatte leicht verzögert begonnen, da es wegen eines Anschlags in der Nähe technische Probleme gegeben haben soll.

AUDIO: Kranke Kinder in der West-Ukraine (4 Min) Kranke Kinder in der West-Ukraine (4 Min)

Menschen in Mariupol leiden weiter

In der Ukraine gehen die Kämpfe vielerorts weiter. Selenskyj sprach auch über die eingekesselte Stadt Mariupol, in der die Menschen ohne Wasser und Essen "den ganzen Tag" angegriffen würden. Eine Luftbrücke sei wegen der russischen Kampfflugzeuge nicht möglich. Ein russisches Flugzeug soll gestern Abend nach ukrainischen Angaben eine Bombe auf das Theater von Mariupol geworfen haben. Von der Stadtverwaltung hieß es, in dem Gebäude hätten zuvor Hunderte Menschen Schutz gesucht. Satellitenbilder zeigen, dass das ukrainische Wort "Kinder" auf den Boden auf zwei Seiten des Theaters geschrieben stand. Russland dementiert den Angriff und macht ein ukrainisches Regiment dafür verantwortlich. In Kiew wurden auch am frühen Morgen erneut Wohnhäuser durch Beschuss zerstört.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

