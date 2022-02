Krieg in der Ukraine: Scholz verurteilt Russlands Angriff Stand: 27.02.2022 11:51 Uhr Die russische Armee setzt ihre Invasion im Nachbarland fort. Zur Stunde berät der Bundestag in einer Sondersitzung. Die aktuellen Ereignisse im Überblick.

Mit scharfen Worten hat Bundeskanzler Scholz in seiner Regierungserklärung den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt. Der SPD-Politiker sprach von einem "infamen Völkerrechtsbruch". Der "Kriegstreiber" Putin zertrümmere die europäische Friedensordnung und stelle sich international ins Abseits. "Wir müssen die Ukraine in dieser verzweifelten Lage unterstützen", sagte Scholz. Die Bundeswehr erhalte einmalig zusätzliche 100 Milliarden Euro für bessere Ausstattung, zudem werde das Zwei-Prozent-Ziel des Bruttoinlandsprodukts für Militärausgaben von nun an eingehalten. Um sich von russischem Gas unabhängiger zu machen, kündigte der Bundeskanzler den Bau von Flüssigerdgas-Terminals in Brunsbüttel und Wilhelmshaven an. In der Sondersitzung des Bundestages wollen die Fraktionen der Ampel-Parteien und der Union zudem über weitere Sanktionen sprechen. Am Sonnabend hatten Deutschland und westliche Verbündete einen Ausschluss russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk SWIFT beschlossen. Deutschland wird Abwehrwaffen aus Bundeswehr-Beständen an die Ukraine schicken. Der deutsche Luftraum wird von heute Nachmittag an für russische Flugzeuge gesperrt.

Die Streitkräfte der Ukraine ziehen nach eigenen Angaben Truppen um die Hauptstadt Kiew zusammen, um sie gegen die russischen Angreifer zu verteidigen. Nach ukrainischen Angaben sind russische Truppen in die zweitgrößte Stadt Charkiw im Nordosten vorgedrungen. Das russische Angebot, in Belarus über Frieden zu verhandeln, lehnte Ukraines Präsident Selenskyj mit Verweis auf die belarussische Kriegsbeteiligung ab, erklärte sich aber grundsätzlich zu Gesprächen bereit. Der belarussische Machthaber Lukaschenko räumte ein, dass zwei russische Raketen von seinem Staatsgebiet aus abgefeuert wurden. Sollte es zu Verhandlungen kommen, würden die russischen Angriffe währenddessen weitergehen, betont der Kreml. Die Vereinten Nationen gehen von bislang etwa 300.000 Vertriebenen in der Ukraine aus - 160.000 davon seien innerhalb des Landes auf der Flucht.

