Stand: 22.05.2022 08:56 Uhr Krieg in der Ukraine: "Putin will Hunger als Waffe nutzen"

Der langjährige deutsche Botschafter in Russland, von Fritsch, wirft Moskau vor, die durch den Ukraine-Krieg verursachte globale Versorgungskrise und die dadurch drohenden Fluchtbewegungen als Mittel der Kriegsführung zu nutzen. "Wladimir Putin versucht gezielt, Hungerkrisen im Nahen Osten und in Nordafrika zu erzeugen", sagte von Fritsch im Berliner "Tagesspiegel". Deshalb hindere Russland die Ukraine am Getreide-Export und bombardiere sogar Getreidesilos.

Russland intensiviert Ost-Offensive

Nach der kompletten Einnahme der Hafenstadt Mariupol versuchen die russischen Truppen offenbar, auch die letzten ukrainischen Stellungen in der ostukrainischen Region Donbass zu erobern. Der Generalstab in Kiew erklärte, der Feind höre nicht auf, offensive Operationen in der östlichen Kampfzone zu führen. Ziel der russischen Angreifer sei es, einen Landkorridor zur besetzten Krim zu haben. In der Region Luhansk werden inzwischen nur noch zwei durch einen Fluss getrennten Städte von der Ukraine kontrolliert. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, seine Truppen hielten der Offensive Stand. Er warf Russland vor, seit Beginn des Krieges mehr als 1.800 Bildungs-Einrichtungen zerstört zu haben.

